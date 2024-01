VAŽNE PROMENE U VOJSCI SRBIJE: Vučić najavio - 186 miliona potrošićemo na kupovinu oružja i oruđa iz domaće proizvodnje

Predsednik Aleksandr Vučić je najavio kupovinu 8 Nora iz srpske namenske industrije, 81 produženog Miloša, 30 kupola za Lazare, 26 borbenih vozila pešadije i još neke delove.

- Dobili smo i neku opremu koju smo kupili pre dve godine, za ometanje letenja dronova i helikoptera. I nastavljamo sa PVO sistemima. Čak 186 miliona potrošićemo odmah na kupovinu oružja i oruđa iz domaće proizvodnje. Imamo još 3 stavke od po 10 miliona evra, ali o tome nećemo javno govoriti. To je samo prvi paket, a pripremamo još dva paketa. Razgovaramo o svim važnim promenama koje moraju da se dogode u Vojsci Srbije. Otvoren je taj dijalog. Svakako će biti velikih izmena u našim jedinicama. Imaćemo nešto manje taktičke jedinice, ali sa mnogo boljom koordinacijom. I to nije reč samo o specijalnim jedinicama, već i o oklopnim. To i jeste naša najveća snaga, i zato su im i dali "Džaveline". Očekujemo serijsku proizvodnju dronova-kamikaza, na teritoriji Srbije. Promenićemo i bojevu glavu za taj prvi kiler dron s kojim ćemo izaći. Imaćemo više hiljada komada već do kraja godine.