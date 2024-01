Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, rekao je govoreći o vladavini prava i pravde, a povodom odluke Evropskog parlamenta da usvojio predlog socijaldemokrata da se na dnevni red zasedanja uvrsti i rasprava o stanju u Srbiji nakon poslednjih izbora, da je to pokušaj određivanja volje većini građana Srbije, koji su glasali većinski na ovim izborima za listu „Srbija ne sme da stane“, ne bi li se omogućilo interesima manjine da dođu do pozicije moći.

- Mislim da je ključno za vladavinu prava da obezbedi maksimum pravde za građane koji žive u toj državi. A onda možemo da analiziramo od države do države, od zajednice do zajednice. Pa kao što je i Evropska unija određena vrsta političke zajednice, kolika je tamo vladavina prava i koliko se osigurava generalno korpus pravde za građane koje tamo žive? Možemo onda da vidimo da, recimo, građani Nemačke žive možda u državi koja je pravna država, ali je pravda vrlo malo omogućena. Tako da partija koja beleži najveći skok rejtinga u toj državi, to je Alternativa za Nemačku, u ovim danima se suočeva da li će biti zabranjena. A zabrannjena će biti po nekim zakonskim okvirima koji tamo vladuju, ali koji očigledno nisu u domenu većine građana Nemačke koji tamo žive – kazao je Đurđev i dodao:

EU SVE MANJE DONOSI ODLUKE NA DEMOKRATSKOM PRINCIPU

- Vidimo da Evropska unija sve manje i manje odluke donosi na bazičnom demokratskom principu, a to su referendumi o mnogim pitanjima. Onda možemo, recimo, da vidimo kako se demonstranti provedu, koliko njih završi u urgentnom centru u Francuskoj, kako se ophodi Nemačka prema svojim poljoprivrednicima. Možemo onda da uporedimo se Srbijom na koji način se srpski represivni sistem bezbednosti odnosi prema demonstrantima koji su nasilni u Srbiji, zarad izbora koje su sami prižiljkivali i insistirali da budu održani, prevremeni, sa jedne strane. Sa druge strane, kada su bile izborne procedure, u tim danima kada je bilo predviđeno zakonskim rokom, nisu imali nijednu primedbu. Imali su naknadnu pamet, naknadnu reakciju, čeka da im javi neki novi centralni komitet, verovatno je to briselski, kakvi su nepravilnosti ovde bile.

- Ključna je stvar ovde omogućiti korpus pravde za stanovnike Evrope, stanovnike sveta, stanovnike Srbije. I mi vidimo da su to praktično različiti aršini i zavise od duha, od volje nacije. To je taj po meni najključniji element koji izdvaja Srbiju od nekih drugih, da na svojim vrednostima istrajavaju. Taj nihov voljni moment da se izbore za sopstveni nacijalni interes. Mislim da će Srbi u tome uspeti i da nikakvo zamešeteljstvo, da li nekih globalnih elita u Briselu ili nekih ovde domaćih centara moći, neće sprečiti narod da ostvari ono što je minimum nacijalnog interes. A pre svega to mislim na pravdu za Srbe na Kosovi i Metohiji. Tamo je Kurti koji je potpuno nelegalan i nelegitiman organ donosi neke zakone, pitaj Boga kakve – istakao je Đurđev i dodao:

- Ja tu ne vidim nikakve promene, već dugi niz godina, i to je samo jedan od mehanizama pritiska na Srbiju u različitim okolnostima. Trenutna je okolnost takva, da evropski birokrate izdaju neke direktive, a da im se urušava njihov svet, svet u koji veruju. Taj korpus pravde, ljudski prava, koji možda, većina tih ljudskih prava za koji se oni zalažu, nema apsolutno nikakve veze sa osnovnim, fundamentalni pravima čoveka, gde vidimo praktično da volja manjine određuje šta će većina, kako da postupa. A upravo ovo što će Evropski parlament da stavi na dnevni red, jeste određivanje volje građana, većini građana Srbije, koji su glasali većinski na ovim izbornima za listu Srbija ne sme da stane, ne bi li omogućili interes manjini, a to je izgubljene koalicijalne liste na ovim izborima, da dođu do pozicije moći.

Đurđev napominje da je to zamena teza i kao proimer naveo Nemačku koja je do guše u problemima.

- Ja vidim, i svi mi vidimo da su poljoprivrednici, farmeri stajsko đubrivo i taj komunalni otpad koji proizvodi njihova stoka, izneli na gradove Nemačke, u ključne gradove. Blokirali su čitavu državu, a oni nama popuju kako ćemo mi ovde nešto da sprovedimo. Naša vlada razgovara sa našim farmerima, naši državni sistem spašava stoku koja je zarobljena zbog ovih visokih vodostaja. Mi vidimo kako se jedan uređeni sistem suočala sa sopstvenim izazovom i rešava te problem. Ne ignorišemo naše farmere, mi naše demonstrante ne ignorišemo. Zahtevali su prevremene izbore, dobili su prevremene izbore, izgubili su prevremene izbore, nisu prijavili nikakve neregularnosti. Priznali su rezultat. Sada hoće, sada neće. Znači, ovde je stvar o razumu i pravdi i to je narativ koji zanima naše građane. A da li će nam sada nametnuti jedan ili drugi, ja na to neću pristati – istakao je Đurđev i dodaje:

- Ovde je ključan problem upravo na pravdi. Nije pravedno insistirati da većina građana Srbija koja je glasala za listu „Srbija ne smene da stane“, sada treba da bi se oni smirili i udovoljili njihovim zahtevima, apetitima, da glasaju suprotno za listu „Srbija protiv nasilja“, koja sprovodi to isto nasilje. I to ljudi vide očima. Zato sva istraživanja pokazuju da njihova popularnost opada. Broj ljudi koje pozivaju na ulice rapidno pada i klima se menja… Ne možemo pričati o pravima ako nemamo minimum pravde.

VODIĆE SE RAČUNA DA SE VLADA FORMIRA ŠTO JE PRE MOGUĆE

Đurđev je povodom konstituisanja novog saziva skupštine Srbije i najave pojedinih opozicionara da neće prihvatiti mandate, rekao da može sve da se desi.

- Očekujem da oni praktično neće razmišljati svojom glavom, nego će čekati neku direktivu od nekog centralnog komiteta, da li je to Brisel ili neki drugi. Ne verujem da će da budu jedinstveni u tim odlukama. Mislim da je jako važno da državno rukovodstvo pokaže liderstvo, da je neophodno neodugovlačiti sa formiranjem vlade, da vlada mora što pre... Da može brže, verujem da bi bilo brže od marta. Mislim da će se voditi računa da se vlada formira što je pre moguće – kazao je Đurđev i dodao:

- Evo, videli smo predsednik SNS-a, gospodin Vučević, ima jasan stav kada će i na koji način biti formirana vlada i njihovo generalno opredeljenje koga će sve da pozovu u svoje savezništvo da se suoče sa izazovima koje su pred Srbijom. I vidimo da je to princip otvorene i ispružene ruke. Jedan iskreni politički princip gde pozivaju ne samo svoje trenutne koalicijalne partnere i saveznike, nego sve one koje će da se poistovete autentično i da se trude da se ta nacionalna politika i sprovede.

OPOZICIJA DOBILA SVOG NOVOG LIDERA

Đurđev misli da je opozicija dobila svog novog lidera i da je to Novi DSS koji je izašao sa jasnim planom koji podrazumeva opstrukciju na svim nivoima, različitim mehanizmima.

- Ovaj ostatak opozicije koji je građanskog karaktera će pratiti njega. On jedini ima plan, uvek se prati neko ko ima plan. To je razlika između njega (Miloša Jovanovića) i Nestorovića. Nestorovć zna šta neće i jasno je rekao, i on, a i njegova politička organizacija, da neće nikako sarađivati sa „Srbijom protiv nasilja“… Ali ne zna šta hoće – kazao je Đurđev.

Prema njegovim rečima, potrbno je što pre reći građanima Beograda da će biti novi izbori.

- Mislim da su novi izbori u Beogradu, jedino realni. Naslovi diktirani iz tog komiteta, da li briselskog, impliciraju da će se dešavati neke nelegalne radnje. Mislim da je to potpuno van pameti – rekao je Đurđev.

VRAĆAJU SE ČUVARI MOSTA IZ KOSOVSKE MITROVICE Kada je u pitanju šest godina od ubistva Olivera Ivanovića u Severnoj Mitrovici, Đurđev kaže da su njega ubili šiptarski teroristi na KiM, kao i da se naši lideri tamo suočavaju non-stop sa jednim te istim pretnjama. - Videli smo i događaj iz Banjske gde su stradale srpske patriote od tih istih šiptarskih terorista. Koliko imam informaciju, reaktiviraće se jedna veoma čestita, snažna i sposobna organizacija to su „Čuvari mosta“ iz Kosovske Mitrovice. Oni su ljudi bili pasivni, ali će se sada aktivirati. Na raspolaganju imaju veliki broj ljudi koji će biti spremni da se maksimalno posvete očuvanju bezbednosti državljana Srbije i srpskog suvereniteta na toj teritoriji – rekao je Đurđev.

OBNOVA POVERENJA NAJZNAČAJNIJA ZA CEO SVET

Predsednik Srpske lige je povovodom održavanja Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, na kojem učestvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekao da ove godine forum ima sjajan slogan „Obnovimo poverenje“ i da je to ključna stvar za razvoj država i regiona.

- Poverenje je neophdno, jer je ono poljuljano upravo tim sukobima i ratovima, i raznim disparitetima. Ono što je najznačajnije za nas jeste, neka vrsta moralne satisfakcije, a to je da neke države koje su do juče bile stabilnije od Srbije, danas to više nisu. Upravo zbog poslušnosti tih raznih centralnih komiteta, uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji na svoju štetu, mogu da vide na primeru Srbije koliko je država uređena, stabilna, politički nezavisna, vojno neutralna, da sarađuje sa svima u obostranom interesu, da ekonomija može da napreduje… Mislim da mnoge države upravo na tome zavide Srbiji i da su ljubomorni. To je sa razlogom, jer to nije lako postići. Ali vidimo da jedna država koja je bila na kolenima, a to je Srbija samo za 10 godina se podigla i može da parira po statistikama u polsednjih 10 godina sa nekim razvijenim zemljama – zaključio je Đurđev.