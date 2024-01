'KADA SE NEMAČKA ZAKAŠLJE, MI DOBIJEMO UPALU PLUĆA' Vučić u Davosu: Da nije bilo kontrakcije, imali bismo plus 4,5 odsto rasta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na Svetskom ekonomskom forumu (WEF) u Davosu, u okviru debate "Novo evroazijsko svitanje", istakao da je Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana potrebna jača Nemačka.

Vučić je na pitanje moderatora debate o odnosu Evropske unije i Zapadnog Balkana rekao da "kada se Nemačka zakašlje, mi dobijemo upalu pluća" i naglasio da nemačka kontrakcija odnosno ekonomski pad od 0,3 odsto predstavlja problem i za države u regionu.

Da nije bilo pomenute kontrakcije, imali bismo plus 4,5 odsto rasta ove godine, a ne plus 3,5 odsto, istakao je Vučić. On je istakao i da je duboko zahvalan poreskim obveznicima Evropske unije na pomoći koje su do sada uputili našoj zemlji.

Predsednik Srbije je pohvalio sagovornika u debati premijera Gruzije Iraklija Garibašvilija za izuzetne ekonomske rezultate koje je ostvarila njegova zemlja, kao i rezulatate Vlade Kazahstana u istoj oblasti, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Ljudi u Evropi moraju da shvate da su kineske investicije neophodne za razvoj i da Evropska unija ne treba da vrši pritisak po tom pitanju, rekao je Vučić i naglasio da neće da liši svoju zemlju kineskih investicija, koje učestvuju sa 30 odsto u ukupnim stranim investicijama u Srbiji.

"Neko se uvek dodvorava zvaničnicima EU, a sa druge strane plače i žali se na besparicu. A sa Srbijom to nije slučaj", naveo je Vučić.

Ministar ekonomije Kazahstana Alibek Kuantirov rekao je da je saglasan sa izjavom predsednika Vučića, da je svaka država, odnosno vlada, odgovorna za sopstvenu ekonomiju i narod.

"Tako da vlade ne smeju da budu prokineske, proruske ili proameričke, na primer. One moraju da budu prokazačke, prosrpske, progruzijske, i tako dalje", naveo je Kuantirov.

U diskusiji sa Vučićem učestvovali su i predsednica Evropske banke za obnovu i razvoj Odil Reno-Baso, Mirek Dušek iz Svetskog ekonomskog programa, premijer Gruzije Irakli Garibašvili, kao i turski biznismen i član Udruženja poslodavaca i industrije Turske, Cenk Alper i ministar ekonomije Kazahstana Alibek Kuantirov.

