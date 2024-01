UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS Vučić saopštio lepe vesti: ZA PRVO DETE OD DRŽAVE 500.000, a za drugo 600.000 dinara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u Palati "Srbija", predstavlja plan "Srbija 2027 - skok u budućnost"

Vučić je pri ulasku u salu pozdravljen aplauzom od strane prisutnih. Izlaganje plana počelo je državnom himnom Bože pravde, koju je izvela Ljubica Vraneš.

- Ovo je za nas veliki dan. Sigurno će biti grešaka, moguće je da smo i u nekim brojevima pogrešili, ali mesecima smo naporno radili na ovom planu. Plan sa kojim izlazimo pred građane je sveobuhvatan, ambiciozan i radili smo ga sa mnogo ljubavi i energije - istakao je Vučić.

Kako je dodao, sve što smo do sada postigli je ništa prema onome što ćemo uraditi u naredne četiri godine.

- Iskoristili smo Expo 2027 da postavimo ciljeve koje ranije nismo mogli da ispunimo. Ako ne sanjate velike snove ne možete da ispunite nikakve. Ovo se odnosi na sve građane Srbije. Svi ljudi moraju jednako da pomognu i jednako da učine. Suština je uspešna Srbija - naglasio je predsednik Srbije.

Ono što je za nas važno, je inkluzija. Ono što ćemo reći večeras se odnosi na sve ljude u Srbiji. Oni koji drugačije političke misli, na sve nacije. Svi moraju jednaako da učestvuju i da pomognu. Videćete kroz projekte moraćemo više da brinemo o onima koji su najsiromašniji, ili onima koji nisu imali dovoljno šansi u prethodnom periodu. Kao društvo možemo da napredujemo samo ako svima pružimo jedanku šansu

- Sa ovakvom geopolitičkom situacijom u svetu, naš cilj je da sačuvamo mir u regionu i kod nas. Uprkos činjenici da smo ljuti na izjave mnogih iz Evrope, posebno po pitanju KiM, Srbija mora večeras da pošalje jasnu poruku - da nastavljamo evropski put, i da ćemo ga ubrzati. Čuvajući razume se svoje tradicionalne prijatelje, slobodu i nezavisnost - istakao je Vučić.

On je podvukao da Srbija večeras mora da pošalje jasnu poruku da želi da sačuva svoj evropski put, čuvajući svoje tradicionalne prijatelje i nezavisnost.

On je rekao i da je 2012. godine BDP bio 33 milijarde evra, a na kraju 2027. godine, ako budemo uspešni, naš BDP biće 92,7 milijardi evra.

Nadamo se i nešto povoljnijim geopolitičikim prilikama, i novim investicijama, i tada bismo mogli da dođemo do 100 milijardi. Sve što su naše generacije stvarale, i što je napravljeno kao neka vrsta nasleđa. Sve što su naše deke i bake, roditelji stvarali, mi ćemo za četiri godine biti u stanju da na godišnjem nivou stvorimo tri puta veću vrednost. To je nezabeleženo u istoriji Srbije - kazao je predsednik.

- U naredne četiri godine planiramo da za ove projekete uložimo 17,8 milijardi evra - rekao je Vučić i istakao da pri tome javni dug ne sme da pređe ili se približi 69 odsto jer nećemo da ostavljamo dugove deci.

Vučić je dodao i da danas neće govoriti o vojsci i policiji, i da će u februaru biti predstavljeno šta će biti urađeno za organe bezbednosti.

- Mi u naredne četiri godine planiramo verovali ili ne, da samo za ove projekte, i ovo što želimo da ostvarimo, uložimo ukupno 17.8 milijardi evra. To je na nivou jednog godišnjeg budžeta. A nijedne sekunde javni dug ne sme preći nivo Mastrihta - kazao je on.

Krajem ove godine prosečna plata će biti 958 evra, 2025. godine prvi put će prosečna plata preći 1000 evra, a 2027. godine predviđeno je da bude 1.400 evra.

- Za ovo ima nekoliko važnih uslova. Planirana stopa rasta je 3,5 odsto, a naredne dve godine još 4 odsto. Želim da kažem da ćemo se postarati da sve projekte koje radimo, radimo da bismo povećali stopu rasta. Da bismo povećali životni standard građana, i do sada smo pokazali da umemo da čuvamo našu ekonomiju. Pozivam i privatni sektor da nam pomogne. Čovek je uzeo hotel Slaviju i rekao da će sve srediti do Expa. Svaka čast, a mi ćemo gledati da pomognemo na svaki način - dodao je predsednik.

Vučić je rekao da sve ovo radi zbog mladih, i istakao je da će uslovi života biti mnogo bolji, pozivajući ljude koji su otišli u inostranstvo da se vrate u zemlju.

- Što se penzionera tiče, prosečna penzija ove godine je bila 391 evro, a do kraja 2027. godine, očekujemo da će penzija biti 650 evra. To će biti kvantni skok, skok u budućnost, za naše penzionere - ističe on.

Dodaje i da će minimalac biti povećan na 650 evra, što pokazuje brigu o ljudima.

- Moramo smanjiti jaz između najbogatijih i najsiromašnijih! Pažljivo ćemo to raditi, moramo paziti i na poslodavce. Veliki izazov će biti da nezaposlenost održimo između 7 i 9 odsto. Veštačka inteligencija je bila glavna tema u Davosu. Ako Amerikanci i Kinezi budu sarađivali, za samo par godina doneće nam lek za rak. Ali doneće i ogromna otpuštanja, što će biti veliki problem za celu planetu - istakao je Vučić.

Podsetio je da je 2012. godine stopa nezaposlenosti bila 25 odsto, i kaže da danas imamo 550.000 više zaposlenih u Srbiji sada, i pored odliva stanovništva i umiranja.

- Moraćemo da nastavimo i ubrzavamo taj proces, i da dalje zapošljavamo ljude. U odnosu na 2010. smo velikim ulaganjima u novorođenčad, uspeli da promenimo sliku našeg prirodnog priraštaja, posebno u siromašnijim oblastima. Mi smo bili na ivici potpunog nestanka, a sada smo stopu fertiliteta podigli na 1.63. Naša obaveza je da stopu fertiliteta podignemo na 1.75 do 2027. godine - rekao je on.

Do sada smo izdvajali za prvorođeno dete 378.000, a od sada će se za prvorođeno dete dobijati 500.000 dinara od države.

- Za drugo će biti podrška 600.000 dinara od države! To je ogromna razlika u odnosu na protekli period. Posebne nagrade će biti obezbeđene za one koji, poput gospođe Filić imaju mnogo dece. To su ljudi koji razmišljaju o budućnosti naše države. Na ovome moramo da radimo da bi Srbija postojala. Sve ono što radimo neće vredeti ništa ako ne budemo imali dece - kazao je Vučić.

Dodaje da stopa siromaštva mora biti spuštena na 16,7 odsto, čime bismo bili u nivou zemalja EU.

- Rumunija, Bugarska, Grčka... Sve te zemlje imaju veću stopu rizika od siromaštva u odnosu na Srbiju. To ne znači da smo jednako bogati kao oni, već da smo više računa vodili o siromašnima - rekao je on.

17.25 - Brojni ministri su već stigli u Palatu Srbija.

Plan "Skok u budučnost - Srbija 2027" predviđa šest prioriteta: podizanje životnog standarda građana, ubrzanu modernizaciju zemlje, razvoj infrastrukture, zatim industrijalizaciju, poljoprivredu i životnu sredinu, pod pet integralni razvoj i "Ekspo 2027".

- Srbija 2027, vodimo vas u budućnost i predstavljamo sliku naše zemlje nakon 15 godina promena. Kako ćemo dalje povećavati životni standard građana, unaprediti obrazovanje i infrastrukturu, podstaći industriju, energetiku i ekologiju. Razviti turizam i ugostiti svet na "Ekspu 2027". Ponosni na naša dostignuća, predstavljamo plan, viziju i gradimo još jaču Srbiju. Srbija 2027. skok u budućnost. Subota, 20. januara, u 18 uživo iz Palate "Srbija" - navodi se u video-snimku koji je juče postavio predsednik na Instagramu u kome su predstavljeni prioriteti plana.

