OPOZICIONOM STUDENTU PAVLU, IDOL JE AIDA ĆOROVIĆ: Priznaje nezavisno Kosovo i genocid u Srebrenici - Đilasov Ješić otkrio da se zalaže za isto

Studentu Pavlu Cicvariću, momku koji je upotrebljen od strane opozicije da bude "lice" političkih protesta, idol je Aida Ćorović.

Ovo je na Tviteru objavio član pod imenom "Letopisac". On je naveo koji su to inače Aidini politički stavovi, obzirom na to da nju podržava Cicvarić.

- Student Pavle Cicvarić ima iste političke stavove i on takav želi da nam menja Srbiju u ovim pravcima. Neće moći. - stoji u Tvitu.

A komentar na ovo osvanuo je na bojkotaškom nalogu "Užičke republike" iza kog stoji Goran Ješić u ime Đilasove koalicije:

"Bilmezu, šta od nabrojanog ti tačno smeta?"

Iz toga možemo zaključiti da je ješić poručio: Mi smo za nezavisno Kosovo, Srbi su počinili genocid u Srebrenici i na Kosovu, tražimo ukidanje Republike Srpske i tražimo elemente državnosti za Vojvodinu!