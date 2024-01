Bulatović: ĐILAS ČIM ZINE ODMAH SLAŽE

Povodom prljavih izmišljotina Dragana Đilasa osvanulih na medijima koji su pod njegovom kontrolom, kojima je još jednom besprizorno napao predsednika Vučića i Srbiju, ne mogu a da ne podsetim javnost na sledeće činjenice. Od 2004. do 2007. godine, Đilas je obavljao funkciju direktora Narodne kancelarije predsednika Republike (Borisa Tadića), izjavio je narodni poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ Dejan Bulatović.

"Na to se nadovezuje period od 2007. do 2008. kada je ovaj prevarant bio ministar u Vladi zadužen za sprovođenje Nacionalnog investicionog plana. Osim što je brilijantni mašinski um bio potpomognut najvišim državnim funkcijama, moram da ga podsetim da je baš u tom periodu, tačnije 17. februara 2008. Srbija ćutke predala Kosovo i Metohiju albanskim secesionistima, a da je pregovore kasnije vodio tada Borislav, a danas Borko Stefanović, krpena lutka Dragana Đilasa, koja osim što menja skupe manžetne na rukavima, menja i imena zarad par jalovih političkih poena. Posledice njihove „kosovske“ politike građani Srbije su platili predatom teritorijom, pa ne znam kako više prevarant Đilas sme i ima obraza uopšte da uzme u usta Kosovo i Metohiju i da povrh svega optužuje Aleksandra Vučića za trenutni položaj Srba u ovoj pokrajini, kada je u vreme njega i njegovog Tadića, Kosovo predato Albancima na zlatnoj tacni. Tada se pravio blesav i jedino ga je interesovalo kako da strpa što više miliona u džep, a sada ćemo da vidimo i kako“, rekao je narodni poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, Dejan Bulatović.

„Dalje, osvedočena politička kukavica i gubitnik na izborima Đilas poput deteta koje je ostalo uskraćeno za sladoled ili lizalicu, ljuti se na Aleksandra Vučića, koji je dobio apsolutnu podršku naroda Srbije. Podsetio bih razmaženog tajkuna Đilasa, javno su izneti dokazi da je nakon što je izgubio vlast u Beogradu, dug prestonice iznosio frapantnih 1,2 milijarde dinara, a budžet grada je ukupno oštećen za 12 milijardi. Kako je to Dragan Đilas stekao bogatstvo koje samo u nekretninama iznosi 25 miliona evra? Kako je izvršio proneveru od 12 miliona evra samo na renoviranju beogradskog bulevara Kralja Aleksandra? Desetine afera, malverzacije, namešteni tenderi, sporne javne nabavke, a na čelu svega toga, 619 miliona evra kao poslovni prihod Đilasovih firmi „Multikom group“, „Direct media“, „Emotion production“ „Ovation BBDO“ u periodu od 2000. do 2014. Apsolutna kontrola Javnog servisa, proizvodnje i kupovine programa i reklamnih sekundi, kontrola kablovskih kanala, sve to može da se opiše kao potpuna dominacija i monopol u sferi medija i informisanja. Kao narodni poslanik, javno apelujem na Tužilaštvo da se ozbiljno pozabavi političkim marifetlucima Dragana Đilasa, jer je krajnje vreme da se utvrdi jasno poreklo njegovog enormnog bogatstva i da li bi uopšte nešto stekao da nije ogrezao u proneverama i političkoj zloupotrebi“naglasio je Bulatović. „Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je jasno i koncizno predstavio ambiciozan, a ja bih rekao i jedini moguć put i plan za razvoj Srbije, detaljno opisan kroz sve oblasti života. Novi autoputevi i mostovi, obnovljena porodilišta i škole, rast plata i penzija, ulaganje u poljoprivredu, obrazovanje, turizam, inovativni planovi na polju tehnološkog razvoja, a sve to praćeno stabilnim upravljanjem Srbije i njenom spoljnom i unutrašnjom politikom. Mogu reći da je jučerašnjim izlaganjem Aleksandra Vučića jasno trasiran put Srbije u naredne 4 godine i da je stavljena tačka na manične laži opozicije koju predvodi Dragan Đilas o navodnoj izbornoj krađi. Izbore su izgubili, javno i transparentno na očigled celog sveta. Narod Srbije je ponovo ukazao poverenje Aleksandru Vučiću, a kada vidimo ciljeve razvojnog plana Srbije do 2027. godine, potpuno je jasno da je Vučić lider koji ima kapacitet da taj plan i sprovede u delo“, zaključio je Bulatović.