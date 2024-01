UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! VUČIĆ: Od 1. marta bi na snagu trebalo da stupi potpuno slobodno tržište rada u zemljama Zapadnog Balkana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Skoplju gde je učestvovao na skupu „Zapadni Balkan i EU“ i prisustvovao sastanku lidera o Planu rasta za Zapadni Balkan u Skoplju. Nakon sastanka lidera, održana je konferencija za medije lidera Zapadnog Balkana.

Vučić je rekao da se u 14 sati potpisuju dva važna protokola.

- Imali smo nekoliko stvari za koje mislim da su važne, ovde bude i nekoliko neprijatnih detalja, ali ne želim o tome... U 14 sati se potpisuju dva protokola koje smo mesecima čekali, a reč je o stupanju na snagu potpuno slobodnog tržišta rada - Srbija, Albanija i Severna Makedonija, a to je za nas važno zbog prevazilaženja problema s radnom snagom što znači da je to reč o 11 miliona stanovnika kad dodate broj stanovnika Albanije i Severne Makedonije - kazao je Vučić i dodao:

Posle sinoćnjeg sastanka s liderima Zapadnog Balkana imali smo susret sa O Brajanom i večeru kojoj su prisustvovali svi - i Kurti i Rama, predstavnika Albanaca iz Severne Makedonije Alji Ahmeti...

Predsednik Vučić je istakao da su za nas jako važne zelene linije za naše kamione.

- Ukoliko budemo uspeli da do aprila uskladimo legislativu, da do kraja marta izglasamo važne zakone, to prvo raspoređivanje novca moglo bi da bude već u maju ili početkom juna, pre njihovih izbora koji se održavaju 9. juna. Ono što je za nas još važnije jesu zelene linije za naše kamione, to bi smanjilo naše operativne troškove sa EU, o tome ćemo sa Hrvatskom i Mađarskom - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da nemamo potrebe da se zadužujemo.

- Mi u ovom trenutku imamo gotovo 4,5 milijarde, likvidniji smo od mnogih zemalja EU, i nemamo potrebu za izlazak na finansija tržišta ili zaduživanjem. Nivo javnog duga je na nivou od 52 odsto, što je jako dobro kontrolisano - kaže Vučić.