NIKOLIĆ: ĐILAS FRUSTRIRAN ZBOG ČINJENICE DA GA NAROD NE ŽELI

Od "40 000 glasača iz Republike Srpske", kako su besprizorno lagali, najstrašnije vređajući srpski narod, preko "fantomskih birača", kako su pokušali da obmanu građane, došli smo do toga da najveća štetočina i tajkunčina, Dragan Đilas, kaže - "5000 ljudi je manje u biračkom spisku". Pa gde nestade 40 000, upitala je Milica Nikolić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Još pre izbora, najavljivali su predstavnici bivšeg režima da će praviti cirkus, svesni šta ih na izborima čeka. Odmah po izborima krenuli su u, bukvalno i doslovno, rušenje Skupštine grada, tuče, nerede, svojstvene nasilnicima koji vode tu listu, a koji se kriju iza navodne borbe protiv nasilja. Krenuli su i u zapomaganje raznim strancima, sa molbom da Srbiju pritisnu što jače. Kada tražite od ljudi poput Klemena, Grošelja, Kramon, da se petljaju u ono što se tiče samo i isključivo građana Srbije, onda je potpuno jasno kakvo zlo želite svojoj zemlji - rekla je Nikolić i dodala:

- Pored toga što su stranci, ovi ljudi se takmiče u isticanju antisrpskih stavova, kao što se zalažu za priznanje lažne države, uvođenje sankcija RF, dakle sve ono što je suprotno od interesa srpskog naroda i srpske države.

- I kada takvi ljudi predstavljaju mentore onima koji sebe ovde zovu opozicija i koji bi na vlast hteli silom i nasiljem, bez volje građana, onda je potpuno jasno šta bi se sa Srbijom, u tom slučaju desilo. Kao što je potpuno jasno, zbog čega je bila uništena do 2012. I kao što je poptuno jasno, odakle Draganu Đilasu milioni evra na računima širom sveta! - kaže Nikolić.

Kako kaže, zato on danas, frustriran zbog činjenice da ga narod ne želi više ni blizu državne kase, napada preko svojih marioneta i medija kojima upravlja, porodicu predsednika Vučića. Jadno i odvratno kako samo on ume, pokušavajući na taj način da ga slomi.

- Zato on danas najavljuje nekakve skupove, ispred Ustavnog suda, sa zahtevom da se ponište izbori, valjda sve dotle dok on ne pobedi će biti neregularni, ali će regularno i on i ostatak njegovih uposlenika da uzme mandate i plate - kaže Nikolić i dodaje:

- Nema šta nisu pokušali i na kakvo beščasce nisu spremni ne bi li se dočepali Srbije. Građani su poslali jasnu poruku na izborima, a ona znači nastavak izgradnje Srbije! Nastavak razvoja i realizacija svega onog predviđenog planom “Srbija 2027”. A na tom putu je niko drugi ne može voditi nego predsednik Vučić!

- A što se Đilasa tiče, on može samo da plače - ističe ona.

Autor: