'ZA PRVO DETE 500.000 DINARA' Mali o planu 'SKOK U BUDUĆNOST-SRBIJA 2027': Rekonstruisaćemo 59 porodilišta!

Ministar finansija Siniša Mali je najavio da će do 2027. godine prosečna plata u Srbiji biti 1.400 evra, prosečna penzija 650 evra, a minimalna zarada 650 evra.

"Prošle godine smo prvi put došli na 69 milijardi BDP-a. Za samo tri godine on će preći 90 milijardi. Možemo da skočimo do 100 milijardi", rekao je Siniša Mali.

"Expo 2027 je najveći projekat u našoj zemlji. Hoćemo naredne tri godine da se predstavimo svetu. Mi ćemo biti centar sveta", rekao je Mali.

On je istakao da će biti rekonstruisano 59 porodilišta u Srbiji.

"Za prvorođeno dete povećavamo pomoć na 500.000 dinara, za drugo na 600.000 dinara", rekao je Mali.

Mali je istakao da je na sednici Vlade Srbije uvedena uredba o pomoći porodicama koje imaju člana obolelog od retkih bolesti. Usvojena je uredba o izdavanju vaučera pomoći od 25.000 dinara, 35.000 dinara za lekove i 50.000 dinara za boravak u rehabilitacionim centrima.

"Pozivam sve roditelje koji boluju od retkih bolesti da se prijave, država će pomoći", kazao je Mali.

Podsetimo, ministar Mali je pre nekoliko dana govorio i o EXPU.

Na pitanje novinarke, šta će biti najveći izazov kada je rad na ovako velikom projektu u pitanju, ministar kaže da se najpre pribojavao da će finansije biti problem, što na kraju ipak nije bio slučaj.

- Ja sam mislio da će to biti finansije, ali nisu. Mi smo i prošle nedelje imali još jednu emisiju obveznica za "EXPO", dakle, tri puta je veća tražnja nego što je trebalo. Nama su finansije stabilne, jake, nama je javni dug u odnosu na BDP 52,3 odsto, daleko od tog nivoa mastrikta, ispod proseka EU. Kada pogledate građevinske radove, sve je to izazov. Koliko vode, nasipanja... Ali ni to ne doživljavamo kao problem, imamo dobre inženjere, radnike, građevince. Nema razloga da ne uradimo sve što smo zamislili, sve je to izazov, koji ćemo prevazići - rekao je ministar finansija.