Predrag Koluvija (38), većinskom vlasniku kompanije "Jovanjica", uhapšen je 14. novembra 2019. zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je tada pronašla laboratoriju za koju su tvrdili da je ilegalna, ali je postojala uredna dozvola. Prema tvrdnjama skoro 650 kilograma osušene marihuane i više od 65 hiljada stabljika u sirovom stanju, za koje se ispostavilo da je biljni otpad, kao i 65 hiljada mčladih biljaka koje u sebi nemaju THC.

U filsmom presretanju automobilima, Koluvija je priveden, dva dana nije znao za svoju sudbinu, praktično je otet bez prava da zove svoje advokate, a oni koji su se usudili da dođu oterani su pod pretnjom batinama.

Puno kontradiktornosti u ličnosti Predraga Koluvije, ako slušate opozicione medije. Međutim, on važi za verujućeg čoveka iza kojeg su stali mnogi sveštenici jer im je pomogao u životu.

Ko vrši kampanju protiv njega i sa kojim ciljem? Ko je tražio dfa okrivi Andreja Vučića? Ko mu je smestio aferu 'Jovanjica'?

Bio je unapred osuđen, a i dan danas iznad njegove kuće obleću dronovi. Našao se u vrlogu politike, službi i medija.

Posle hapšenje 2019. godine Koluvija je postao tema svih medija na različite načine.

- U opozicionim medijima me najviše pominju, pošto ja verovatno nisam toliko interesantan za druge. Njima služim da dižem gledanost i popunim prazne rupe- rekao je Predrag Koluvija u Novom jutru kod Jovane Jeremić.

- Oni stalno nešto recikliraju, pričajući o stvarima koje ne postoje, pa su tako pre desetak dana napisali da zidam zgradu što je potpuna neistina- rekao je on.

Koluvija je opozicionim medijima koji su ga napadali i lažno optuživali dostavio dokaze vezane za njegov slučaj.

- Moj advokat i ja smo jednom ispred suda dali novinarima pisanu izjavu o tome šta se tog dana desilo. Mi smo predali dokumentaciju od Evropske komisije sudu u kojoj smo dokazali da te sorte koje smo proizvodili nisu opojna droga, već se vode u EU kao industrijska konoplja, da sam ja oplemenjivač tih sorti, i da su one posle tri godine ispitivanja imale THC manji od 0,05. To znači da je EU rekla da sam ja naučnik i da sam proizveo nove sorte kojima sam dao određena imena, a ovde sam optužen da su to nove droge- rekao je Koluvija.

- Postoji dokaz od strane EU da je to industrijska konoplja, mi smo to predali da oni znaju, da mogu da pokažu svojim gledaocima, jer sam do tog trenutka bio uveren da su oni dovedeni u zabludu i da bi oni sigurno preneli istinu kad bi je znali. Međutim oni to nisu ni pomenuli da smo im dali. Oni svaku stvar koja ide nama u korist ignorišu- rekao je on.

Takođe, potvrdio je da nikada nije nađena nikakva droga.

- Mi smo za sve imali uredno dozvole, mi smo na polju koje je bilo upisano testirali nove sorte. Dva dana nakon hapšenja, na drugom mestu, 20 kilometara udaljenom od nas, upali su čoveku na posed i našli mu 4 biljke u kojima je utvrđen povišen THC, a oni su bez ikakvog osnova njega nama dodali, a taj čovek sa nama nije imao nikakve veze- rekao je Koluvija.

- Čovek kod kojeg je to pronađeno je priznao da je kriv, našli su gde je gajeno sve, on je hteo da prihvati kaznu, međutim tužilaštvo je to odbilo. Njima je u tom trenutku više odgovaralo da ga prikažu kao nekog ko je sa mnom deo organizova kriminalne grupe. Postupak se vodi protiv mene i 'ostalih' i onda je taj čovek automatski svrstan kao da je moj, a N1 to stalno potencira - rekao je Koluvija. - Ja nisam čak ni priveden, jer kad te privode to mora da bude na osnovu neke odluke suda, tužilaštva, međutim toga svega nije bilo. Mene su zaustavili na auto putu kod Jagodine, pretresli su nas, tražili nešto po autu. Po mom mišljenju oni su imali dezinformaciju da mi nešto vozimo u autu. Onaj koji je od mene tražio ličnu kartu bio je Slobodan Milenković Senta, kojeg znam i kada sam ga pitao o čemu se radi, rekao je da ne zna i da mora da telefonira. Nakon toga, on je naredio da nam se stave lisice i nije hteo da mi kaže zašto su mi stavljene lisice- rekao je Koluvija.

Kako je naveo njemu nije dozvoljeno bilo da zove advokata ali ni suprugu.

Kako kaže kada je njegova supruga saznala da je uhapšen i zvala advokate, tim advokatima je bilo zabranjeno da dođu kod njega.

- Postoji tu jedna čudna stvar dok sam bio u pritvoru svi su se prema meni lepo ophodili, a onda sam shvatio da je to zato što su očekivali da ću ja da odradim nešto što mi je bilo rečeno. Ja to nisam uradio iako mi je ne direktni rečeno da treba da optužim nekog, gde su potencirali da su to njihova navodna saznanja. Oni su želeli i tražili od mene da optužim Andreja Vučića, da kažem da sam radio za njega, da sam proizvodio za njega rasad- rekao je Koluvija i dodao:

- Takođe su tražili od mene da kažem da sam nosio pare za crne fondove tadašnjem direktoru BIA, Bratislavu Gašiću.

- Nisam prihvatio da optužim Andreja Vučića jer ja čoveka ne poznajem. A kao drugo što bih rekao nešto što nije istina- reako je Koluvija. Kako je rekao on samo čeka da se suđenje završi jer traje od 2019. godine.