'PAŽLJIVO PRATIMO ODLUKE KOSOVSKIH INSTITUCIJA' OEBS: Od suštinskog značaja da se prava Srba na KiM u potpunosti poštuju

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) saopštila je da pažljivo prati odluke i radnje kosovskih institucija, uključujući uvođenje nove uredbe o valutnim transakcijama, i da je od suštinskog značaja da se prava kosovskih Srba u potpunosti poštuju.

Kako iz Oebsa navode na društvenoj mreži "X", primećuju da su kosovske institucije svesne da će to imati posledice na stanovništvo i da su izrazile spremnost da obezbede prelazni period, kako bi se, uz bolju komunikaciju, izbegle poteškoće za građane pogođene ovom odlukom.

- Od suštinskog je značaja da se prava nevećinskih zajednica, uključujući zajednicu kosovskih Srba, u potpunosti poštuju i da se ostavi vreme za neophodne konsultacije sa onima na koje to utiče. Takođe je važno da sva relevantna javna komunikacija bude na oba službena jezika - navodi se u saopštenju OEBS-a.

