Brnabić: Da je rezolucija EP obavezujuća, i pet članica EU bi priznalo nezavisnot takozvanog Kosova, što zahtevaju partnerske stranke naše opozicije

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić rekla je za TV Pink da je zahtev za međunarodnom istragom o izborima u našoj zemlji, kako piše portal European Western Balkans, potpisan od strane samo šest evropskih poslanika, od 705, što je manje od 1% ukupnog broja članova.

Naglašava da sve ukazuje na to da evropski parlamentarci nisu tu da bi iznosili stavove svoje zemlje, već isključivo lične, odnosno stavove svojih partija.

„Tako se jasno vidi da ako ste na strani onih koji priznaju jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova ili da se uvedu sankcije Rusiji, da se učlanimo u NATO savez, onda je to bogougodno i to je sve u redu, ali ako kažete suprotno, da mi nikad nećemo priznati Kosovo kao međunarodnu državu, da ne smatramo dobrim da se uvedu sankcije Rusiji, e onda smo najgori na svetu i dozvoljeno je da se napadamo. Zato me ne iznenadjuje da parlamentarca Bilčika ne brane njegove kolege kada je napadnut od strane Đilasa i Šolaka“, izjavila je Brnabić.

Spominjući Rezoluciju Evropskog parlamenta, premijerka je rekla da je važno reći da ona nije obavezujuća, čak ni za članice EU, a kamoli za zemlje koje to nisu, ali je jednako važno da gradjani znaju da su evroparlamentarci koji su podržali Rezoluciju, prethodno potpisali Deklaraciju sa Marinikom Tepić i Aljbinom Kurtijom, u decembru 2022. godine, u Beču, tačnije sa Evropskom socijalističkom partijom, koja sve to gura, a sa jasnim ciljem da se osudi Srbija što nije uvela sankcije Rusiji, a Evropsku komisiju poziva da ohrabri i ubrza evropski put Kosova, kao nezavisne države.

„Aleksandar Vučić i većinska Srbija je jasno za to da mi nikad nećemo priznati nezavisnost naše autonomne pokrajine, da nismo za to da se uvode sankcije Rusiji i na kraju da želimo da Srbija bude vojno neutralna, a da ne treba da bude deo NATO saveza. Dakle, jasna je stvar - ukoliko ste za nezavisno Kosovo, oni će vas podržati.“

Podvukla je da sve ovo nema nikakve veze sa izborima, biračkim spiskom, već isključivo ima veze sa onima koji podržavaju i guraju njihovu agendu u Republici Srbiji.

„Da bi to jasnije bilo građanima, važno je da se podsetimo da evropski parlamentarci, koji su bili među posmatračima naših izbora, ni u jednom trenutku nisu uložili prigovor, u zvaničnom zapisniku prekrižili da je uočena ijedna nepravilnost, ili postojala ikakva neregularnost, potpisali iste, a posle rekli da su čuli da je bilo nekih problema. I što je još čudnije, nisu sačekali ni zvaničan izveštaj ODIHR-a, kao jedine relevantne institucije koja može da oceni ispravnost izbora, već su požurili da donesu rezoluciju, a i oni su, baš kao i ja, videli nacrt izveštaja koji kaže da na 93% posmatranih biračkih mesta nisu utvrđene nikakve nepravilnosti i da je glasanje proteklo u skladu sa najvišim mogućim standardima, a da u ostalim slučajevima zamerke su bile primera radi, da je bilo gužve, što je valjda dobro za demokratiju“, kaže Brnabić.

Premijerka je naglasila da je rezolucija zasigurno još jedan vid pritiska na Srbiju, na Aleksandra Vučića, na Srpsku naprednu stranku, ali ne samo pritisak, pa i vid kazne, jer, po njima, kršimo ustavnost takozvane Republike Kosovo, jer Aleksandar Vučić insistira da Srbija glasa protiv članstva takozvanog Kosova u Savetu Evrope, jer lobiramo protiv državnosti Kosova, jer se Vučić bori za nezavisnu i samostalnu državu u skladu sa međunarodnim pravom i principima povelje Ujedinjenih nacija. Na pitanje novinara o odluci Apelacionog suda u Beogradu, koji je preinačio prvostepenu osudjujuću presudu i pravosnažno oslobodio četvoricu nekadašnjih radnika Državne bezbednosti od optužbi za učešće u ubistvu Slavka Ćuruvije, novinara i vlasnika "Dnevnog Telegrafa", rekla je da je očekivala osuđujuću presudu, a ne oslobađajuću i da je razočarana da pojedini tajkunski mediji u potpunosti izokrenu njenu izjavu i iznesu da je očekivala ishod – oslobađajuću presudu.

“I dok ja govorim da sam očekivala osuđujuću presudu, Boris Tadić jasno govori da je Sud u pravu!”, istakla je ona.

Dodala je da treba Djilasa, Tadića i čitavu opozicije da bude sramota za napad na Vučića na ovu temu budući da su čitavih 11 godina mogli da nešto urade, ali nisu, nije bilo političke volje, nisu pokrenuli nikakav process, već upravo kada je Vučić postao predsednik vlade, 16 godina nakon ubistva pokreće se suđenje. U isto vreme, kada je bio predsednik vlade, oformljena je grupa za bezbednost novinara, i potpisuje se sporazum sa medijskim kućama i udruženjima kako bi krenuli da se rasvetljavaju zločini, pa između ostalih i Milana Pantića, za čije ubistvo nisu nikakvi dokazi izvedeni, niti je učinjena autopsija, baš u to njihovo vreme, vreme te “prelepe vladavine, kada je samo sunce sijalo”.Premijerka je navela da je sutra veliki važan dan, kada će se konstituisati srpski parlament i nastaviti sa radom za bolju Srbiju i ostvarenje planova koji su zacrtani do 2025. godine. Takođe, dodala je da je opozicija pokušala da opstruira rad skupštine da se usvoji rebalans budžeta koji bi doneo uvećanje plata i penzija, povećanja minimalca, dodatna izdvajanja za decu koja se leče od retkih bolesti, a sve sa ciljem da se krajem godine održe hitni, izbori u Beogradu i vanredni parlamentarni, i da u to vreme nisu nikakav problem imali sa Jedinstvenim biračkim spiskom, pa je Dobrica Veselinović pričao da članovi SNS-a, navode postojanje fantomskih birača samo da bi obeshrabrili birače opozicije.

“Na žalost, na krilima majske tragedije su pokušali da dobiju poverenje i dobiju vlast. Sve to rade, kako su i sami rekli nekoliko puta, po ugledu na Aljbina Kurtija, koji je bio uspešan u blokadi parlamenta u Prištini bacanjem suzavca i sličnim opsturkcijama, koga ne propuštaju da ga aboliraju za svo maltretiranje Srba i etničko čiščenje Srba i da za sve to optuže Aleksandra Vučića”, rekla je premijerka i dodala:

“Zahtevamo vanrednu sednicu Saveza bezbednosti UN, ali dobro je što je Aleksandar Vučić bio u pravu da sačekamo sa terminom zahteva, što pokazuje koliko vidi dalje i od nas, pa i od svojih kritičara, jer sada imamo trenutak gde je svima potpuno jasno da je jedini cilj Kurija etnički čisto Kosovo i stvaranje nepodnošljivih uslova za Srbe kako bi otišli. Mi ćemo se boriti i nadalje da pokažemo kakav je danas život na Kosovu i Metohiji pod tim privremenim institucijama Aljbina Kurtija i koliko to baš nema nikakve veze ni sa vladavinom prava, a kamoli sa procesom normalizacije. A ja uveravam građane Srbije, Srbija će biti stabilna, radujem se konstituisanju parlamenta i nastavku našeg rada pod hrabrim i vizionarskim liderstvom Aleksandra Vućića”, zaključila je Brnabić.