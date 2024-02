Vučić: Srbiju pokušavaju da ruše oni kojima ne odgovara da bude nezavisna!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori o svim važnim temama.

Predsednik Vučić govori o situaciji na Kosovu i Metohiji, pritiscima na Srbiju, velikim projektima i mnogim drugim pitanjima od nacionalnog značaja.

O papirima stranih tajnih službi

- Ono što sam video u papirima njihovih tajnih službi, poput, Vučić toleriše Dodika i RS. Čuj, toleriše? Nikad nikome nismo stali na žulj nikome u BiH. Kažu bio ručni raketni bacač kod Srba na KiM. Stvarno? A u skladu sa kojom pravnom normom ste vi njima dali 'barjaktare'? Baš me briga što ti smatraš Kosovo nezavisnom državom. Ja se pozivam na Povelju UN, onu istu na koju se ti pozivaš kad govoriš o Ukrajini. I onda Vučić problem - rekao je Vučić i dodao:

- Ne damo da se Srbi okreću protiv Srba.

- Ne moram da budem saglasan s onim što radi Dodik, ali nikad ništa loše od mene neće čuti. Jer tako rade odgovorni ljudi - rekao je Vučić.

O Banjskoj

- Da se vratimo na Banjsku. Što mrzite svoj narod? Postoje krivična dela. Oni su to uzeli jer su se osećali bespomoćnim da bilo šta drugo urade. Ja sam tri noći imao sastanke s njima, bili su Radojičić, Simić i još desetak momaka. Kažu mi u lice da ne veruju Amerikancima i Evropljanima, a ja njima da moram da im verujem jer nemam kome drugome, jer su oni na terenu - rekao je Vučić i dodao:

- Oni su potpisom garantovali da Albanci neće hapsiti nikoga ko je bio na barikadama. I kad su potpisali, tri meseca kasnije su počela hapšenja.

O pokušajima rušenja Srbije

- Za građane Srbije je bitno da znaju. Sva ova hajka koja se protiv Srbije sprovodi u inostranstvu, od batinaškog Gardijana, do toga kada Bajden da izjavu, koji je uvek dobro pripremljen, iako ljudi svašta o njemu pričaju, i kaže da veruju da će ako puste da Ukrajina izgubi od Rusije, umesto da kaže šta će biti s Baltikom, on kaže Balkanom. Svakom se desi da pogreši, ali sledećeg dana u Bildu izađe moja slika s Putinom i kaže: Da li je na ovo Bajden mislio? I navode da li je to dokaz da će Vučić da izazove rat na Balkanu. A u tekstu ništa - rekao je Vučić za Hepi televiziju.

Kako kaže, u Frankfurter Algemane Cajtung danas kažu da je Vučić fasciniran onim što je Azerbejdžan uradio u Nagorno Karabagu i da zato pojačava vojsku.

- Na čemu je to zasnovano? Ni na čemu. Oni svi to rade zajedno ne bi li rušili Srbiju - ističe Vučić.

Potom je predsednik izašao za tablu.

- Potrebna vam je prevlast u vazuhu, to je novac. Potrebna vam je pešadija - to je stanje na terenu. Potrebna vam je artiljerija, to su mediji - kaže predsednik.

Kako kaže, novac dolazi sa tri strane, iz velikih sila, iz regionalnih zemalja koje imaju interes da utiču na slabljenje Srbije, i iz različitih političkih krugova i nevladinih sektora.

- Pešadija ide na sledeći način - naoružavanje Albanaca, razoružavanje Srba i delovanje na političke partije kako u centralnoj Srbiji tako i na KiM, kako na srpske, tako i na albanske - rekao je Vučić i dodaje:

- Mediji, svetski, regionalni, na Kosovu i Metohiji, podeljeno na srpske i albanske.

Kako kaže, najvažniju su tenkovi i artiljerija, a to su mediji, koji danima lažu kako ćemo da napadnemo nekog, kakvi su nam bili izbori.

- Napadaju me što čuvam i štitim Srbiju. Cilj je samo jedan, rušenje Srbije i priznanje nezavisnosti Kosova - rekao je Vučić.

Kako kaže, za vojni rok je oko 48 odsto, protiv 32 odsto, a od tih koji ni 100 dana ne bi dali za svoju zemlju, čak 54 odsto smatra da Srbija treba oštrije da reaguje.

- To je jedna od paradoksalnih situacija. Danas je predat zahtev i iskreno ne verujem da će sazvati sednicu Saveta bezbednosti - rekao je Vučić.

Kako kaže, naše je da pokušamo da kažemo da želimo mir i stabilnost.

- To je najprljavije i najpodmuklije etnično čišćenje, kad ljudima činite život nesnosnim. Borimo se da našem narodu dostavimo novac, što zasad i uspevamo - rekao je predsednik o situaciji na KiM.

O situaciji na Kosovu i Metohiji

- Tačno je da neko temeljno radi na tome da svakoga dana vrši pritisak i vrši akcije. Ključno pitanje je šta mi možemo u ovakvim geopolitičkim okolnostima. Kako zaštiti naš narod? Dinar je jedina validna valuta - rekao je Vučić i dodaje:

- Stranci kažu: Kosovo je nezavisna država. Onda ja pitam zašto postoji dijalog. Došao sam u posed dokumenata dva strana ministarstva u kojima piše da je Srbija problem zato što ne priznaje Kosovo, zato što je tolerantna prema Dodiku i zato što ruski mediji mogu da se obrate kod nas.

- Sve to je usmereno ka rušenje pozicije Srbije na KiM. Evropljanima i Amerikancima moramo da budemo zahvalni što neće nestabilnost, a Kurtiju se žuri. On ima savetnika iz Velike Britanije, Nemca poreklom, o kome će tek biti reči narednih dana, a koji ga vodi ka tim rešenjima - rekao je Vučić.

