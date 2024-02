SRBIJIA SAMA DONOSI ODLUKE I PONOSAN SAM NA TU POLITIKU! Vučić nakon sastanka sa Pistorijusom: Osetljivi smo na mešanje u naša unutrašnja pitanja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom odbrane Nemačke Borisom Pistorijusom

- Razgovor je bio iskren i otvoren - istakao je Vučić i zahvlaio se Pistorijusu na poseti Srbiji.

- Nemačka je naš najvažniji ekonomski partner, oni su na prvom mestu. Druga je NR Kina. Nemačka je ubedljivo najznačajniji partner. Naš izvoz je milijardu i sto miliona, ukupno je to oko 11 milijardi. To pokazuje značaj Nemačke - kazao je on.

Vučić ističe da Srbija ima veći BDP nego sve druge zemlje Zapadnog Balkana zajedno, ali da moramo da nastavimo da napredujemo.

- Članstvo u EU je za nas ključno, i ja sam rekao ministru Pistorijusu da je za nas izuzetno važna ideja jedinstvenog tržišta u regionu. Pričali smo i o situaciji na KIM, i iako imamo različita mišljenja, saglasni smo da su mir i stabilnost najvažniji za sve nas, i da nikome sukobi nisu u interesu - kazao je Vučić.

On ističe da je dao reč da Srbija nikoga neće iznenaditi vojnim potezima, i da njegova reč znači više nego mnogi potpisi.

- Što se tiče RS i BiH ponovio sam nešto što svi znate, a to je da poštujemo teritorijalni integritet BiH, i nikada ga nije dovodila u pitanje. Kao što nije dovodila u pitanje integritet RS u okviru BiH - rekao je predsednik.

Kazao je i da je Nemačka jedan od glavnih protagonista nezavisnosti Kosova, a da mi imamo potpuno drugačiji stav.

- Ali dobro razumemo da je dijalog jedino rešenje za izlaz iz krize. Naši organi provode istragu po pitanju događaja od 24. septembra. Ali molimo i vas Nemce da u okviru Euleksa da se pokrene istraga o pokušajima ubistva sedmorice Srba, od toga dvoje dece, koji su nosili krst i badnjak. Ili oni koji su pokušali da ubiju Dragišu Galjaka. Voleli bismo da se standardi izjednače - dodaje Vučić.

- Ali dobro razumemo da je dijalog jedino rešenje za izlaz iz krize. Naši organi provode istragu po pitanju događaja od 24. septembra. Ali molimo i vas Nemce da u okviru Euleksa da se pokrene istraga o pokušajima ubistva sedmorice Srba, od toga dvoje dece, koji su nosili krst i badnjak. Ili oni koji su pokušali da ubiju Dragišu Galjaka. Voleli bismo da se standardi izjednače - dodaje Vučić.

- U teškoj smo situaciji, Priština je protivporavno zaustavila vozila sa novcem iz Srbije. Teška je situacija za naš narod, gledaćemo da rešavamo probleme - istakao je predsednik Srbije.

Predsednik kaže da je u skladu sa poveljama UN i prihvaćenim dogovorima, ukidanje dinara na KiM potpuno nezakonito.

- Finansiranje školstva i zdravstva je deo Briselskog sporazuma, želim da to znate. Ne postoji nijedan drugi papir koji pokazuje nešto drugo. Jedini cilj Kurtija je etničko čišćenje KiM - rekao je on.

Vučić je ponovio da su izbori održani u Srbiji bili veoma fer i pošteni, i da će prihvatiti sve preporuke ODIHR-a.

- Pozvali smo predstavnike ODIHR-a da posmatraju naše lokalne izbore. To nije naša obaveza, ali smo uradili to zato što mi ništa ne krijemo. Imamo jasan legitimitet za svakoga ko želi da posmatra stanje u našoj zemlji. Smatram da je veoma važno da se poštuju pravila i međunarodne norme. Ali smatram da mora da se smanji mešanje u unutrašnje poslove Srbije, pošto se ni mi ne mešamo u tuđa posla - ističe predsednik.

Kaže da što se tiče odnosa prema Rusiji Srbija ima specifičan odnos.

- Tačno je sve što je rekao Boris Pistorijus govorio o teritorijalnom integritetu Ukrajine, ali i mi na Zapadnom Balkanu najbolje znamo kako je kada neko udara na vaš teritorijalni integritet. Dve godine nisam video predsednika Putina, osim veoma kratko na samitu u Kini, niti šta krijemo niti bilo šta radimo protivpravno - rekao je Vučić.

On ističe da je ponosan što pripada jednoj slobodarskoj zemlji, i zahvalio se Pistorijusu na podršci.

Nemački ministar odbrane kaže da je razgovor bio kratak ali iskren, i zahvalio se predsedniku Vučiću.

- U našem zajedničkom interesu je da na zapadnom Balkanu vladaju mir i prosperitet. Srbija je važan ekonomski činilac na Balkanu i važan partner Nemačke - rekao je Pistorijus.

On ističe da vidi veliki potencijal za razvoj na Zapadnom Balkanu.

Pitanja novinara

Na pitanje novinara FAZ o mešanju stranih faktora u izbore i o predočavanju dokaza o tome, Vučić kaže da nije mislio na Rusiju kada je govorio o tome.

- Čim završimo izveštaj predstavićemo ga. Da li postoji ruska propaganda, pa postoji. Postoji i neka druga. Samo morate imati u vidu da onoliko koliko ste vi osetljivi na mešanje u vaše stvari, i mi smo osetljivi na to. Mi smo ozbiljna zemlja i država, i ne sastavljamo izveštaje na osnovu glasina. Mi ćemo prvo partnere obavestiti o tome, da dobijemo prave odgovore. A ne da predstavljamo stvari sa društvenih mreža. To nije ozbiljno - rekao je on.

Pistorijus na pitanje na osnovu čega Nemačka naoružava Prištinu kaže da Berlin naoružava i Srbiju.

- Mi ne isporučujemo ofanzivno oružje, već samo za odbranu. Iz naše perspektive mi smo priznali Kosovo, i naš cilj u regionu su mir i stabilnost, kao i zajedničko približavanje EU. Važni su tu dobrosusedski uslovi, i to je osnovni preduslov za stabilnost - rekao je on.

Predsednik Vučić kaže da je danas Priština protivpravno zaustavila transport sa novcem.

- Ako je Priština suverena država, što nas onda pozivate na dijalog. Ako na sve imaju pravo, zašto vam je potrebna Srbija. I na to nema odgovora. Teška je situacija za naš narod i gledaćemo da rešavamo te probleme. Novac ćemo ovako ili onako da rešavamo. Čućete o tome i u mom govoru na sednici SB UN, ako je u međuvremenu ne zatvore. Neke od kvalifikacija koje se dešavaju na KiM, i koje će imati pravne konsekvence - kaže predsednik Srbije.

Autor: