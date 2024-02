UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Vučić nakon sastanka sa Pistorijusom: Uklanjanje dinara sa prostora KiM je potpuno nezakonito! To je direktna provokacija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom odbrane Nemačke Borisom Pistorijusom

- Razgovor je bio iskren i otvoren - istakao je Vučić i zahvlaio se Pistorijusu na poseti Srbiji.

- Nemačka je naš najvažniji ekonomski partner, oni su na prvom mestu. Druga je NR Kina. Nemačka je ubedljivo najznačajniji partner. Naš izvoz je milijardu i sto miliona, ukupno je to oko 11 milijardi. To pokazuje značaj Nemačke - kazao je on.

Vučić ističe da Srbija ima veći BDP nego sve druge zemlje Zapadnog Balkana zajedno, ali da moramo da nastavimo da napredujemo.

- Članstvo u EU je za nas ključno, i ja sam rekao ministru Pistorijusu da je za nas izuzetno važna ideja jedinstvenog tržišta u regionu. Pričali smo i o situaciji na KIM, i iako imamo različita mišljenja, saglasni smo da su mir i stabilnost najvažniji za sve nas, i da nikome sukobi nisu u interesu - kazao je Vučić.

On ističe da je dao reč da Srbija nikoga neće iznenaditi vojnim potezima, i da njegova reč znači više nego mnogi potpisi.

- Što se tiče RS i BiH ponovio sam nešto što svi znate, a to je da poštujemo teritorijalni integritet BiH, i nikada ga nije dovodila u pitanje. Kao što nije dovodila u pitanje integritet RS u okviru BiH - rekao je predsednik.

Kazao je i da je Nemačka jedan od glavnih protagonista nezavisnosti Kosova, a da mi imamo potpuno drugačiji stav.

- Ali dobro razumemo da je dijalog jedino rešenje za izlaz iz krize. Naši organi provode istragu po pitanju događaja od 24. septembra. Ali molimo i vas Nemce da u okviru Euleksa da se pokrene istraga o pokušajima ubistva sedmorice Srba, od toga dvoje dece, koji su nosili krst i badnjak. Ili oni koji su pokušali da ubiju Dragišu Galjaka. Voleli bismo da se standardi izjednače - dodaje Vučić.

- Ali dobro razumemo da je dijalog jedino rešenje za izlaz iz krize. Naši organi provode istragu po pitanju događaja od 24. septembra. Ali molimo i vas Nemce da u okviru Euleksa da se pokrene istraga o pokušajima ubistva sedmorice Srba, od toga dvoje dece, koji su nosili krst i badnjak. Ili oni koji su pokušali da ubiju Dragišu Galjaka. Voleli bismo da se standardi izjednače - dodaje Vučić.

- U teškoj smo situaciji, Priština je protivporavno zaustavila vozila sa novcem iz Srbije. Teška je situacija za naš narod, gledaćemo da rešavamo probleme - istakao je predsednik Srbije.

Nemački ministar odbrane kaže da je razgovor bio kratak ali iskren, i zahvalio se predsedniku Vučiću.

- U našem zajedničkom interesu je da na zapadnom Balkanu vladaju mir i prosperitet. Srbija je važan ekonomski činilac na Balkanu i važan partner Nemačke - rekao je Pistorijus.

On ističe da vidi veliki potencijal za razvoj na Zapadnom Balkanu.

Autor: