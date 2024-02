Brnabić: Kurtijev glavni argument rezolucija EP za koju je zaslužna Đilasova opozicija

Predsednica Vlade Ana Brnabić izjavila je večeras da je glavno oružje Aljbina Kurtija u Ujedinjenim nacijama bila rezolucije Evropskog parlamenta, za koju je zasluźna opozicija okupljena oko Dragana Đilasa.

Ona je rekla da opozicija koja je danas bila u Strazburu deluje u savezu sa Aljbinom Kurtijem.

“Ja sam danas u 18 časova rekla, da mislim da će Aljbin Kurti u svom izlaganju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kao glavni argument iskoristiti rezoluciju Evropskog parlamenta. U 18 časova sam rekla to. Naša vajna, tužna opozicija mu je servirala to kao na tacni. Ja verujem da će Aleksandar Vučić imati odgovor na to. Makar da su rečju pomenuli da je Aljbin Kurti ukinuo pravo glasa Srbima na Kosovu i Metohiji, makar da su to pomenuli mi bismo mogli da se sada uhvatimo za to. Ali ne, oni su samo dali Kurtiju materijal za izlaganje. Njih baš briga za srpski narod na Kosovu i Metohiji, njima je Kurti partner, saveznik, neko sa kim se međusobno pomažu”, izjavila je Brnabić.

Ona ne dodala da naša opozicija nikada nije osudila Aljbina Kurtija, već im je uvek za sve kriv Aleksandar Vučić.

“Meni je to tužno, ali nije neočekivano. Setite se kad je Kurti došao na vlast, naša opozicija je pričala da je on intelektualac, lider, mirotvorac, čovek nove generacije. Kakva bi bila sreća da mi imamo Aljbina Kurtija umesto Aleksandra Vučića. Oni njega nikada nisu kritikovali za zločine nad srpskim narodom, već su za sav Kurtijev teror optuživali Aleksandra Vučića. Dajte mi jedan primer kada su okrivili Kurtija? Nikada. Uvek je kriv Vučić. Oni su koalicija koja se drži zajedno, pomaže se međusobno i njihov zajednicki cilj je rušenje Aleksandra Vučića. Dijalog Beograda i Prištine, da nema Aleksandra Vučića bi išao lakše, sigurno - da dođu ovi koji su lobirali za rezoluciju, Đilas, Tepić, Lazović, priznali bi Kosovo i to je to, gotov dijalog” izjavila je Brnabić.

Autor: