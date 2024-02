VIDELI SMO JUČE PONOS SRBIJE! Babić za Pink: Građani su mogli da vide ko se bori za građane i njihove interese, a ko za svoje fotelje

Glavna tema svih medija danas je sednica Saveta bezbednosti UN i izlaganje predsednika Aleksandra Vučića o situaciji na Kosovu i Metohiji u Njujorku, ali i sastanak dela opozicionih lidera u Strazburu sa evropskim parlamentarcima koji su tražili da se Srbija kazni vođeni lošim izbornim rezultatima na poslednjim izborima.

Borko Kašanski, urednik političke rubrike u Srpskom telegrafu, rekao je, u Novom jutru kod Joavane Jeremić na Pink televiziji ,da mu je glavni utisak što je na sendici ispred Vučića pisalo Srbija, a ispred Kurtija je pisalo Aljbin Kurti.

- To je po meni pokazatelj simbolike koje nose same po sebi Ujedinjene nacije. Nažalost, 2010. godine su razgovori o Kosovu zaslugom nekih, preseljeni iz sedišta UN u Brisel, odnosno EU. Do dan danas mi plaćamo jednu visoku cenu ne promišljene odluke - kaže Kašanski.

Zoran Babić, član Glavnog odbora SNS-a, rekao da su ključen reči jučerašnjeg dana ponos i sramota.

- Na dva kontinenta radi se o našoj državi o našem narodu. Sa jedne strane ponos je bilo sve ono što se dešavalo na Ist Riveru tj. u zgradi UN-a, prvenstveno što smo prebacili taj dijalog i tu temu na mestu gde mislim da imamo više prijatelja nego što ih imamo u Briselu i tamo gde se do sada taj dijalog i održavao. Ono što je predsednik rekao i kako se borio za naš narod prvenstveno za one koji žive na prostoru Kosova i Metohije i što u svi mogli da vide, pod kakvim terorom ti ljudi žive. Ne samo teror permanentnog progona, hapšenja, već sada i jednog ekonomskog terora gde ukidanjem dinara život tih ljudi dole postaje gotovo nemoguć - rako je Babić.

On navodi da sa druge strane nije se moglo dokazati da nije bila koordinirano sve ono što se dešavalo u evropskim institucijama u tom istom danu. Prema njegovim rečima to je sasvim dovoljno da bi to mogli da nabace kao argument.

- I to kome, ne našem predsedniku, nego Aljbinu Kurtiju gde se videlo da su zadovoljni onim stvarima koje su se tamo dešavale. Mislim, a ljudi u Srbiji to dobro vide, ko se bori za građane Srbije ma gde oni živeli i ko se bori samo za svoje fotelje i kako bi koristili državne interese - rekao je Babić za Pink.

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost kaže da je predsednik apostrofirao sve ono što je hteo da kaže. Prema njegovim rečima imali smo malo vremena da predstavimo sve ono što se dešavalo na Kosovu i Metohiji.

- Predsednik je u uspeo i mislim da je svet bar pololako počeo da shvata šta se dešava na Kosovu i Metohiji - rekao je Barac.

On navodi da je posebno interesantno bilo obraćanje Francuske koja se u nedostatku evropskih lidera namameće kao jedan od lidera koja je imala blažu retoriku u skladu sa istinom, pravom i pravdom.

- To je nešto što nama daje tračak nade da mi u ovim međunarodnim okvirima možemo naći partnere u skladu sa našim interesima - zaključuje Barac.

Autor: D. S.