ĐURĐEV: Ponovljeni izbori bi ovakvu OPOZICIJU RAZVEJALI poput MAGLE!

Rezolucija EP svakako neće smeniti Aleksandra Vučića i aktuelnu vlast, ali će otvoriti oči mnogim biračima koji su bili zavedeni demagogijom ovog dela opozicije!

Na stranu to što su evroparlamentarci dozvolili da se obrati samo jedna strana, čime su pokazali svoju neobjektivnost, na stranu njihova rezolucija - nije ni prva ni poslednja, ali je prvi put to da neko aktivno radi na uvođenju sankcija sopstvenoj zemlji. Kad se sve uzme u obzir, gotovo Domanovićevski zvuči to što se radi o opoziciji koja nastoji da osvoji vlast rekao je Aleksandar Đurđev predsednik Srpske lige.

Rezolucija EP svakako neće smeniti Aleksandra Vučića i aktuelnu vlast, ali će otvoriti oči mnogim biračima koji su bili zavedeni demagogijom ovog dela opozicije. Rezolucija, posledica antidržavnog angažmana briselske opozicije, će drastično uticati na njihov rejting i nikakav krizni štab, ni spin doktori ni njihova medijska mašinerija to ne može da spreči. Vlast se menja na izborima, voljom građana, a ne ćefom stranih centara moći, a ni hirom nekolicine oligarha maskiranih u političare ističe Đurđev.

Srbiji ne trebaju gaulajteri i kolonijalni upravnici, jer Srbija niti je okupirana niti je kolonija. To je ono što i građani znaju, to je bitno jer se na njihovoj volji temelji trenutna vlast.

Izbori bi ovu i ovakvu opoziciju razvejali poput magle, agenda njihovih mentora koju oni pokušavaju da podvale kao politiku će ove stranke svesti na nivo statističke greške zaključuje Đurđev.

Autor: Pink.rs