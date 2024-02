ĐURIĆ O FIJASKU KURTIJA U UN: Možeš ponekad da lažeš neke ljude, ali ne možeš lagati sve ljude sve vreme

Ambsador Srbije u SAD Marko Đurić komentarisao je fijasko koji je Aljbin Kurti doživeo u Ujedinjenim nacijama, kao i priču o navodnoj zaveri za njegovo ubistvo.

- Ništa više ne govori o fijasku koji je Aljbin Kurti pretrpeo na sednici Saveta bezbednosti nego njegova najnovija tužna naučnofantastična priča o zaveri za njegovo ubistvo. Nakon što je 13 od 15 članova SB UN izrazilo ozbiljnu zabrinutost zbog njegovih vrlo stvarnih i razornih postupaka, ima li boljeg načina da se zavrti priča nego da se neko ko maltretira, hapsi i čisti čitavu etničku grupu pretvori u žrtvu. I, naravno, za to kriviti Srbiju. Zašto ne uključiti i vanzemaljce u zaplet? Samo si zaboravio jednu stvar, Aljbine - možeš ponekad da lažeš neke ljude, ali ne možeš lagati sve ljude sve vreme.

Nothing is more telling of the fiasco Albin Kurti suffered at the @UN Security Council than his latest sad science fiction story about a plot to assassinate him.

After 13 out of 15 UN SC members expressed grave concern because of his very real and devastating actions, what…