Ne stidimo se svoje istorije, ali idemo napred!

Miloš Vučević je čestitajući svim građanima Dan državnosti poručio da je njegova poruka iz Orašca oko prošlosti bila pre svega činjenica da je postojao period kada smo hteli da se odreknemo svoje istorije.

-Ta prošlost je jedinstven niz sa sadašnjim vremenom i neka smernica šta bi to trebalo da se dešava i u budućnosti. Narodi koji razumeju svoju istoriju ili razumeju taj jednistveni niz bolje su prolazili i bolje razumeli neke okolnosti – rekao je Vučević .

Ministar se osvrnuo i na pitanje slobode koje je apostrofirao u govoru na svečanosti u Orašcu naglašivši da slobodu pokašavaju da nam oduzmu isti oni koji bi da nam uzmu i teritoriju.

-To su oni koji nas ubeđuju da sebi treba da amputiramo deo tela i da će nam nakon toga biti bolje. Sloboda je za nas uvek bila više vrednovana od mira. To karakteriše čoveka, daje mu suštinu. Nema života bez slobode. Ako ne možete da pričate i pišete na svom jeziku, ako ne možete da idete u svoju crkvu i kod svojih prijatelja...- naglasio je Vučević, dodajući da je za Dan državnosti predsednik Vučić dobio člestitke od brojnih svetskih lidera, od Bajdena,Putina, Makrona, Si Đi Pinga, predsstavnika EU.

To je, kako je istakao, potvrda da smo ipak država o kojoj treba da se vodi računa, ali da je uveren predsedniku Vučića najdraža čestitka koju je dobio od svojih građana.

- Ali Srbija ide napred, razvija se u svakom smislu, naučnom, ekonomskom, tehnološkom . Samo spoj tradicionalnog i modernog omogućiće da Srbija ide napred. To su dva stuba jedinstvene priče.

O potezima Kurtija, Vučević kaže da on stvara nemoguće uslove za život Srba na Kosovu i Metohiji.

-Kurtijeva agenda je da Srbi ne opstanu. On to radi đavoljski lukavo tako što se obraća na srpskom jeziku da Srbi ne mogu da imaju domove zdravlja, da može da se hapse ...To u Evropi niko ne osuđuje osim nekih protokolarnih izjava. Ali moramo svim silama da se borimo da sačivamo naš narod na KiM- naglasio je i dodao da uvođenje vojnog roka nema direktne veze da potezima Prištine.

Konačna odluka o uvođenju vojnog roka moguće do kraja godine

-Vojska Srbije upozorio je ministar svake godine gubi 60.000 ljudi u rezervnom sastavu zbog starosti, a dobija se svega 1500 novih vojnika.

-To ne može niko da izdrži, ako hoćemo vojsku. Verujem da ćemo do kraja ove godine imati konačnu odluku o uvođenju obaveznog vojnog roka. Treba sačekati konstituisanje narodne skupštine, nove vlade. Do kraja maja treba da bude završen konačan predlog koji će ići ka predsedniku Srbije. Zatim ministrastvo odbrane treba jedan period kako se sve pripremilo, tražićemo od šest do 12 meseci. Ako dođe do takve odluke mlada vojska treba da ima sve neophodne uslove za služenje – pojašanjava.

Ministar je prokomentarisao najavu predsednika Vučića o osnivanju Velikog pokreta za narod.

-Očekujemo da razgovaramo sa svima onima koji vide Srbiju kao slobodnu i nezavisnu državu i to može da bude zajednički politički imenitelj u različititim političkim strankama, trupama, pojedincima, udruženjima građana – svima onima koji vole Srbiju, mogu i treba da budu deo tog pokreta, odnosno da budu deo dijaloga koji će nas voditi ka stvaranju Pokreta. Narednih dana ćemo više razgovarati o tome. Srpska napredna stranka pruža apsolutnu podršku predsedniku republike za formiranje tog pokreta – istakao je ministar i dodao:

Svrha Narodnog pokreta je jači politički blok koji treba da sačuva državu. Nama treba jači politički front, širi politički front, najširi mogući, kako bi taj politički kišobran za Srbiju bio sigurniji i izdržljiviji. To je politilčka platforma. Taj pokret je ustvari ideja i inicijativa. Nije u ovom trenutku posebno formulisan, nema nekog statuta ili definisanog programa. On ima inicijativnu ideju da ujedini sve koji žele Srbiju kao slobodnu i nezavisnu državu, bez obzira da li na sve isto gledamo i isto mislimo. Ovo je nešto što bi trebalo da dovede do objedinjavanja ili bolje povezanosti onih političkih aktera koji žele da vide Srbiju kao slobodnu i nezavisnu državu. Ne idu laka vremena, duvaju snažni vetrovi po pitanju Kosova i Metohije i ostalih gepolitičkih pitanja regiona. Treba nam što veća objedinjenost i jedinstvo

Osvrnuo se i na konstitutivnu sednicu Skupštine grada Beograda koja je zakazana za ponedeljak, 19. februar.

-Postoji mogućnost da se formira nova većina ili da nema nove većine, što ćemo videti 19. februara. Mi smo spremni kao SNS da sa Socijalistima i još jednom odborničkom grupom napravimo većinu, a ako nema te želje sa druge strane, neće ni to biti katastrofa, idemo na izbore. Ne mislim da je to dobro za Beograd, jer ćemo imati par meseci sa privremenim organom i možda sa gubitkom nekog ritma koj bi trebao glavni grad da ima, pre svega po pitanju Ekspo-a i građana.

