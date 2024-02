VESIĆ OD SARADNIKA ZA ROĐENDAN DOBIO ZANIMLJIV POKLON, pa poručio: Nije me lako kopirati, hvala što me trpite! (FOTO)

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić dobio je od svojih saradnika, povodom njegovog jučerašnjeg rođendana, tortu na kojoj je prikazan bager i logotip društvenih mreža na kojima je aktivan.

- Danas su me moji saradnici dočekali u kancelariji sa divnom tortom. Rekli su mi da je poruka torte da me nije lako kopirati. U pravu su. Hvala ljudima koji rade sa mnom, trpe me ali rade sa osmehom jer veruju da radimo dobre stvari. Hvala - napisao je Vesić na svom Fejsbuk profilu uz fotografiju torte.