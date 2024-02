Dok svet sa nestrepljenjem iščekuje rezutate američkih izbora zakazanih za novembar, ruski predsednik Vladimir Putin kaže da bi više volao da Džo Bajden, a ne Donald Tramp, bude izebran za precednika Amerike.

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, smatra ovu priču deplasiranom i da se zna ko vuče konce, a da je to prema njegovom mišljenju duboka država.

- Meni se izjava Putina, koji je dao za Rusija 24, u nekom intervju, čini da se on još nije opredelio, niti verujem da će da se opredeljuje na čiju ću se stranu svrstati za vreme američkih izbora. Čini mi se ova izjava više data u kontekstu da je Bajden trenutno tu, pošto znamo da politika Amerika je takva, da tokom prvih godina mandata američki predsednici se ne bave spojnom politikom. Nego kad ulaze u završnu godinu mandata, oni su tada okrenuti spojnoj politike – naglasio je Jeremić i dodao:

- Ako bi Bajden i nastavio taj drugi mandat, da bi došlo do nekog pokušaja rešenja situacije u kriznim područijima… Putin je ranije hvalio Donalda Trampa. Ne verujam da je on promenio svoja razmišljanja. Putin je političar, koji se ne svrastava na jednu ili na drugu stranu…

Jeremić je istakao ukolio Tramp pobedi na izborima za predsednika SAD prvo mora da rešava krizu u SAD.

- Ne znamo šta će biti kada se rat zaustavi. Da li će SAD ekonomski uspeti da isplivaju ili ne. Da li će Kina imati veći uticaj na SAD. Možda Putinove rečenice dobro prozreli, s obzirom da je Džo Bajden nazvao Vladimira Putina ubicom i pre nego što je Rusija započela specijalnu operaciju. A videli smo sada kada je u pitanju smrt Navaljnog da je bez zadrške posle par sati rekao da je Putin kriv. Odmah ga je okrivio za njegovu smrt. Sve vreme od početka sukoba Bajden posmatra Putina kao ubicu. Kao jednog krvoloka koji je spreman na sve. Ali cela priča je daleko dublja – rekao je Jeremić.

Prema njegovim rečima, Putin je krenuo sa svojim saveznicima u građenje novog sveta, tog multipolarnog i da se on se u tom smislu neće zadržati.

Jeremić je na pitanje da je Putin rekao da se poslednji put sreo sa Bajdenom 2021. godine i da nije ništa primetio neobično u vezi sa njegovim mentalnim zdravljem, konstatovao da ruski predsednik kao jedan odgovoran lider jedne ogromne zemlje, neće iznositi nečija zdravstvena stanja, jer on nije lekar.

- Š se tiče zdravstvenog stanja kandidata, američka javnost govori, čini mi se, da čak 57 odsto američke javnosti je za to da se Bajden ispita da li je on psihički sposoban da bude kandidat i da vodi jednu odgovornu funkciju, kao jedna starija osoba. Iako, čini mi se, da je tri godine razlike između njega I trampa da je on 1942. godište, a Tramp 1945. A 23 odsto američke javnost traži da se to uradi isto i sa Trampu – preneo je Jeremić i dodao da smo ipak svi svedoci snimaka gde sa Bajdenom očigledno nešto nije štimalo.

- Tramp to jako dobro već koristi u svojoj kampanji. I sigurno će nastaviti da to čini i dalje. Tramp je takva ličnost. On ga i zove pokvareni Džo Bajden. Verujem da to negde i ima uticaja na njegove birače, koji se raduju da čuju tako nešto. Analize koje imamo do sada, ta istraživanja javnog mnjenja, govore da on na tome poentira. On za sada deluje kao neki stend-ap komičar u većini nastupa. A da li će se sada uozbiljiti tokom kampanje, procenjivaće od države do države – rekao je Jeremić.

Na pitanje da prokomentariše to što je Tramp rekao da treba ohrabriti Rusiju da napadne bilo koju NATO članicu koja ne izvaja dva odsto BDP-a za odbranu, odnosno za finansiranje NATO-a, na šta je Jen Stoltenberg, šef NATO-a, rekao da ne treba da podriva radi jeftinjih političkih poena, Jeremić je kazao da NATO kao ozbilnja vojno-politička organizacija, koja sebe tako vidi, mora da ima svoju stabilnost, i ona je tako prezentovana, i naravno je očekivati da će Stoltenberg da odgovori na to.

- Sa druge strane, i samom Trampu je jasno, sigurno, da Putin neće ulaziti u avanturu, da napadne neku zemlju. Iako je želja Trampova da se negde NATO spusti, jer on vidi, kao biznismen, da veliki novac SAD izdvajaju za NATO. A u suštini sada, trenutno, nemaju dobiti na tome. Amerika je takva da uvek mora da dobije. Sada je kao gubitaš, i to je više bila populistička izjava za jednu sigurnu vrstu birača, kao i kod onih koji nisu privrženi NATO-u. Mi moramo biti svesni da građani Amerike ne gledaju svi zajedno u tu alijansu, da su jedinstvenog stava, da ona treba da opstane. Sigurno da ima birača koji su za gašenje NATO-a, za njegovo ukidanje, za izlazak SAD iz NATO alijanse. Sigurno je da Putin neće ulaziti u avanturu i učestvuvati u napadu na neku od NATO zemalja, jer mu je jasno da bi onda ušli sigurno u treći svetski rat – konstatovao je Jeremić i dodao da je Putin na jedno od 60-ak pitanja, koliko mu je Taker Karlson postavio odgovarao upravo na to pitanje da li će napasti, rekao je neće, osim ako ne budu prethodno napadnuti.

- Recimo, Poljska je bila tu konkretno pomenuta, ali generalno govori se o toj pretenziji Rusije na teritorije evropskih zemalja, gde se čini da je Vladimir Putin bio jasan, da nije bio ni sarkastičan, ni dvosmislen, ni licemeran, već je čini se odgovarao na jedini mogući način... Neće Putin dati neke neodmerene odgovore. Ne može svetska javnost da očekuje da bi odgovor Vladimira Putina bio da napašću Poljsku, recimo. To se neće dogoditi.

Na pitanje da li je bitno ko je na čelu SAD-a, ako duboka država teško menja politiku, Jeremić je ponovio da ovo što se trenutno događa u svetu je građenje novog sveta, multipolarnog, a da to predvodi Rusija.

- Ostale države koje su za multipolarni svet počeli su da je prate. I jednostavno, stvaranjem tog novog sveta, možda dobjemo i neki, aj da kažem, mir na duže staze, na stotinu i više godina. Tada da će moći drugačije da se razgovara, drugačije da se pregovara. Da ne bude samo razgovora sile, da ne bude samo zakon jačeg – zaključio je Jeremić.