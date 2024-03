Šta je Rot ikada rekao o Kurtijevim kontejner izborima na severu, dugim cevima na birackim mestima, laznim gradonacelnicima i "legitemitetu" od 3,5% glasova? -rekao je Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju!

Nakon oglašavanje premijerke Ane Brnabić, Petar Petković je takođe odgovorio nemačkom političaru Mihailu Rotu.

What has ever Roth said about Kurti’s container elections, rifles at polling stations, fake mayors & 3,5% votes “legitimacy”? Or about Djakovica elections where a man arrested for human trafficking was on Kurti’s list. Not a word, cause the targets of his attacks are 🇷🇸 and Serbs https://t.co/T2XYllkGhm