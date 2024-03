Marinika priznala ko joj je SABORAC: Srbi su nacisti, Srebrenica je genocid, Kosovo je albansko…

Potpredsednica Stranke slobode i pravde i nosilac liste „Srbija protiv nasilja“ na decembarskim izborima Marinika Tepić priznala je ko joj je saborac – Kosta Konstantinović koji izjednačava Srbe sa nacistima, tvrdi da se u Srebrenici dogodio genocid, a da je Kosovo albansko!

Naime, Kostatinović se na platformi Iks zahvalio Mariniki Tepić na „borbi i odlučnosti“.

- Predsedništvo SNS odlučilo da se ide na nove izbore u Beogradu, jer nemaju većinu! Danas treba svi da zahvalimo Mariniki Tepić na borbi i odlučnosti! Krađa nije uspela! Pobeda je blizu! - napisao je on, slagavši da SNS nema većinu i da se dogodila krađa.

Tepić se na tome ljubazno zahvalila.

- Hvala vam, Kosta! - napisala je ona uz emotikone srca i pesnice.

Konstantinović platformu Iks koristi i za ispoljavanje mržnje prema svemu što nije „krug dvojke“ i još nekoliko beogradskih opština.

– Opozicija na nove izbore mora izaći sa programom resuverenizacije Beograda. Grad mora opet postati grad, a to znači da se mora vratiti onome što Beograd jeste – Stari grad, Vračar, Savski Venac, Voždovac, Zvezdara i Novi Beograd. To je ono što Beograd jeste u izvornom smislu – napisao je on.

Tu se nije zaustavio, već je nastavio da tvrdi da Barajevo, Lazarevac i Sopot nisu Beograd i da „opterećuju“ prestonicu!?

- Prigradske opštine koje su do pre nekoliko decenija bile sela kod Beograda, poput Grocke, treba da budu samostalne opštine i da više ne opterećuju Beograd. Po čemu su Barajevo, Lazarevac i Sopot – Beograd? Opštine Čukarica i Palilula treba podeliti u ovom smislu takođe – dodao je Marinikin saborac.

On je i brutalno izvređao i Srbe iz Republike Srpske, poručujući im da će moći da dođu „samo do Drine“.

Osim toga, poznat je i kao veliki ukrofil koji napada Rusiju.

Jedna od najjezivijih objava Konstantinovića su fotografije nacističkih zastava u Berlinu 1934. godine, koje je uporedio sa zastavama Srbije koje su postavljene za Dan državnosti!

Takođe, kao i njegova saborkinja Marinika Tepić, tvrdi da su „srpske snage počinile genocid u Srebrenici“, dodajući da „svaka politička opcija koja ga negira vodi u izolaciju“.

Osim toga, Konstantinović je napao i sveštenika koji je pozvao Srbe da na Vidovdan posete Kosovo i Metohiju, ističući da tamo žive Albanci, te da nije srpsko.

– Jednom godišnje odeš pijan na Kosovo da urlaš i vičeš „Nož, žica, Srebrenica“ i onda će Kosovo biti srpsko? A to što 365 dana godišnje Albanci žive na tom Kosovu, to nema veze? Pope, pope, ne valja ti logika… – napisao je on.

Ovo su samo neki od primera šta o srpskom narodu misli Konstantinović kome se Marinika Tepić srdačno zahvaljuje, ali su više nego dovoljni da se jasno vidi da je reč o najvećem srbomrscu na platformi Iks.