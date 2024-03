NOVA IMENA U NEMANJINOJ, ALI I POVRATAK STARIH! Maja Gojković viđena za potpuno drugačiju poziciju, a evo na šta može da računa Rasim Ljajić

Trenutak kada će Srbija saznati ime mandatara i sastav kabineta u Nemanjonoj 11 se približava, a poznavaoci prilika ocenjuju da će, pored već prekaljenih kadrova, u novi tim ući i potpuno nova imena

Predsednik Aleksandar Vučić završio je pre dva dana konsultacije s predstavnicima lista i koalicija o formiranju nove vlade, te je počelo da otkucava vreme, koje se meri danima, kada će Srbija dobiti ime mandatara i sastav kabineta u Nemanjinoj 11. Njega će, prema nezvaničnim saznanjima Kurira, činiti dobar deo aktuelnih ministara, a očekuje se i povratak nekoliko bivših članova izvršne vlasti, ali i potpuno nova lica. Pojedini će pak iz Nemanjine 11 otići put inostranstva na ambasadorske funkcije.

Aktuelna ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, ako je verovati informacijama iz dobroobaveštenih krugova, mogla bi da ode s ministarske funkcije kako bi se otisnula u diplomatske vode. Naime, ona je jedan od najozbiljnijih kandidata za ambasadora Srbije u Sloveniji.

- Radom Maje Gojković u Ministarstvu kulture su zadovoljni, ali se razmatra opcija da ona ode u diplomatiju, i to najverovatnije u Ljubljanu - kaže izvor Kurira.

Istovremeno, u vladu bi mogao da se vrati bivši ministar Rasim Ljajić, a ukoliko njegovoj partiji ostane dosadašnji resor turizma i omladine, najverovatnije bi dobio i potpredsedničku funkciju.

- Njegova partija će najverovatnije dobiti jedan resor, i to isti, a ako bi Ljajić bio ministar, u igri je i mesto potpredsednika vlade. Ako on ipak odluči da funkciju prepusti nekom drugom, to će biti potpuno novi čovek iz SDPS - kaže naš sagovornik.

Za mesto premijera u opticaju su i dalje tri imena - aktuelna predsednica vlade Ana Brnabić, ministar finansija Siniša Mali i ministar odbrane Miloš Vučević. No, za njih su tu i druge važne funkcije kao mogućnost ukoliko ne ona čelna u vladi. Siniša Mali će najverovatnije ostati u finansijama, a za Vučevića je, pored ministarstva odbrane, jedna od opcija resor pravde.

A nova pojačanja, prema našim nezvaničnim saznanjima, mogli bi da budu Tatjana Macura, koja je viđena za ministarstvo za brigu o porodici, dok bi u ministarske fotelje mogli da sednu i lider Zdrave Srbije Milan Stamatović, kao i Zoran Baki Anđelković, ali i Milica Đurđević Stamenkovski, predsednica Zavetnika.

Takođe, u vladu bi trebalo da uđe i nekoliko nestranačkih lica, iskusnih profesionalaca iz svojih oblasti.

Dejan Miletić iz Centra za društvenu stabilnost ocenjuje za Kurir da su navedeni potencijalni ministri dobro poznata imena koja je vrlo moguće videti ponovo u vladi, i to na, kako ukazuje, raznim pozicijama, imajući u vidu iskustvo i rezultate koje su pokazali.

- Važno je imati kostur kao jednu osnovicu za jaku vladu i dodati određena osveženja kako bi se kvalitet podigao na dodatni nivo i iskonstruisao pobednički tim. Oni su osnovica, dobra, ali naravno da mora da postoji osveženje kako bi vlada bila još kvalitetnija, a za podizanje nivoa potrebno je još kvalitetnijih ljudi - kaže Miletić.

Napominje da nam je potreban jak tim koji će složno delovati, pokazati jedinstvo i odlučnost ka postizanju zadatih ciljeva jer je, kako kaže, ovo izazovno vreme koje baš zato može da bude i naša šansa.

- Vlada treba da izgura ceo mandat i nadam se da neće biti potrebne reforme tokom mandata, već da ćemo iskoristiti šanse, koje se sa izazovima podrazumevaju. Ova dešavanja u Evropi i svetu mogu da budu pogubna - kaže Miletić.