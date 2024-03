TERZIĆ: ANA BRNABIĆ ĆE SVOJE ZNANjE ULOŽITI ZA RAZVOJ NAŠE ZEMLjE

Narodna skupština će dolaskom Ane Brnabić na njeno čelo biti dodatno osnažena ljudima koji nastavljaju borbu za modernizaciju, ali pre svega za dalje ekonomsko, političko i vojno osnaživanje srpske države, rekao je Miloš Terzić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Sa pozicije predsednice Vlade sa koje dolazi, nesumnjivo je da će Ana Brnabić svoje iskustvo i znanje uložiti za sveokupan razvoj naše zemlje i da će parlament biti podrška i predsedniku Vučiću i Vladi Srbije u odbrani srpskih nacionalnih interesa - rekao je Terzić i dodao:

- Koliko je Ana Brnabić dobro radila, o tome najbolje svedoče njeni rezultati, a u politici je to jedino merilo uspeha.

- Dakle, nema sfere društvenog života gde kao zemlja nismo napredovali i gde situacija nije bolja nego što je bila do 2012. kada je hrvatski državni Zdravko Ponoš razarao efektive srpske vojske više nego njegov NATO 1999. godine sa ciljem ekonomskog i političkog uništavanja Srbije, a sve zarad interesa stranih mentora - rekao je Terzić.

Kako kaže, ono što frustrira NATO slugu Ponoša, jeste to što će i srpski parlament na čijem će čelu biti Ana Brnabić, biti u službi vođenja nezavisne i suverene politike uz poštovanje strateškog puta koji podrazumeva vojnu neutralnost Srbije, uz naravno neuvođenje sankcija Rusiji i uz predanu i beskompromisnu borbu koju će voditi uz Aleksandra Vučića za naš teritorijalni integritet i suverenitet.

- Očigledno je da bi Đilasov potrčko Zdravko Ponoš najviše voleo da mu slovo u srpskom parlamentu drže Šider, Šenah, Viola i ostali korumpirani Kurtijevi lobisti, a da istim predsedava Bob Menendez. Tako hrvatski državljanin i lažni general zamišlja srpski suverenitet, mada to nikoga ne treba da čudi, posebno ne one koji su imali priliku da pročitaju američke depeše, koje otkrivaju sve što Zdravko Ponoš pokušava da sakrije. A istina je takva da je NATO preko njega imao svog čoveka u srcu našeg sistema bezbednosti do 2012., da je postavljao prislušne uređaje u Generalštabu naše vojske i da se zalagao za hapšenje i izručenje u Ševeningen svih onih koji su branili na bojnom polju srpski narod, a prema kojima je on imao i danas ima kompleks niže vrednosti - rekao je Terzić.

Kako kaže, Parlament na čijem će čelu biti Ana Brnabić radiće u skladu sa srpskim interesima i vrednostima i to je tako bilo i tako će i ostati, ali se takođe Ponošev kompleks niže vrednosti i slugeranjski odnos prema najgorim srbomrscima iz EU parlamenta neće nikada promeniti, zbog čega ga i u srbofobnim ambasadama gledaju kao najobičniju krpu spremnu da u svakom trenutku proda veru, naciju, obraz i sve ostalo što ide uz to.

