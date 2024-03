VUČIĆ NAJAVIO VELIKE PROMENE U SRPSKOJ VOJSCI: Naša snaga mora da bude dvostruko veća! Planirana i nova ulaganja u proizvodnju oružja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas Vojnotehnički institut u Žarkovu.

Predsednik Vučića sastao se sa istraživačko-razvojnim kadrom Instituta i odbrambene industrije Republike Srbije, na kojem će se predsednik upoznati sa stepenom realizacije novih razvojnih projekata Instituta.

Predsednik je, nakon sastanka pošao u obilazak naoružanja.

- Ljudi treba da znaju da imamo 5.000 komaraca. Onda bismo bili prvi koji imaju toliko proizvoda - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Srbije je najavio nova povećanja, istakavši da se traži još više rada i truda.

- Uzmite više ljudi, platićemo dobro, samo ubrzajte molim vas. Dajte sebi zadatak da sve bude završeno do kraja godine - dodao je Vučić.

Predsednika je potom zanimalo, kada će se proizvoditi još Pegaza, na šta je dobio odgovor da je to uskoro u planu.

Kako je dodao, rat u Ukrajini je doveo to da svoje navike, oružje i oruđe moramo da menjamo.

- Ukrajinci su počeli sami da proizvode. Mi sebi ne možemo da priuštimo da pravimo oruđe kao Amerikanci. Gledamo da kopiramo, iskoristimo... Laser Putin nikome nije dao. Imamo Osice, koje podsećaju. To nije dao ni Belorusiji. To je jeftino, a ubitačno oruđe - priča Vučić.

- Moramo inženjersku pamet da sačuvamo u našoj vojsci, zato ćemo dati još povećanja - rekao je Vučić.

- Mislim da nikada nismo brže radili, ali to je zato što se menjaju prilike u svetu - istakao je Vučić i dodao da će neki od ovih sistema biti deo naoržanja naše vojske do kraja godine.

On je naglasio da će kamikaza dronovi proizvoditi u Srbiji.

- Sa Krušikom nemamo problema, verujemo da će uspeti i Teleoptik - istakao je predsednik Srbije i dodao svo oružje koje se provede u narednih 30 godina može da se proda.

Vučić je istakao da imamo 100 odsto popunjenost za gorivo i hranu i mora da se popuni do 150 odsto, a municija mora da se popuni sa 62 na 100 odsto, pa da se uveća na 150 odsto.

Najavio je i promene u vojsci koje će omogućiti bolju uvezanost i dejstvo i delovanje na svakom delu teritorije.

- Tu je i dodatno jačanje specijalnih jedinica, kao i uvođenje vojnog roka, za one koji hoće dobrovoljno može i na šest ili devet meseci - istakao je Vučić.

Kod nas je otvoren konkurs, povećavaju se mesta i za mašince, i sve ostale, rekao je predsednik navodeći da je važno da se zapošljava još ljudi.

- Da napadamo nećemo nikoga. Pošto sam izašao iz kabineta predsednika Putina, osetio sam šta može da se dešava. Učinilo mi se da je prelomio... Tada sam izneo svoj utisak, svi su mi se smejali. Ispostavilo se da nisam bio toliko lud, plašim se da kažem da će biti još mnogo veći sukob - rekao je Vučić.

Svi su mislili da će Putin lako da bude pobeđen, a sada se svuda ide na militarizaciju, kaže Vučić.

- Ovi ljudi su vredni, pošteni. I Lučani i Čačak i Valjevo... Sećate se kako su uništavali Krušik. Da bi rasla bugarska fabrika... Ne možete jednu liniju da uvezete... - dodao je potom.

- Postoje nova doktrinarna dokumenta koja pokazuju da moramo da budemo snažniji nego danas. Videćete ih kad se usvoje. Naša snaga mora da bude jača nego danas, duplo - rekao je predsednik, pa se dotakao i napada na Srbiju iz regiona:

- Nemam nikakve informacije, reagovaćemo blagovremeno - dodao je Vučić.

Ako predsednik skupštine bude izabran, izbori moraju da budu do 11. ili 12. maja. Mogu da budu 28. ili 5. a 5. je Vaskrs, rekao je Vučić.

- Kada neko izgovara gluposti, treba da pogleda zakonske norme - napomenuo je predsednik.

Vučić je potom istakao da smo jedina zemlja koja je ikada pozvala ODIHR.

- Jasno je njima da krađe nije bilo. I a biste pobedili na izborima, morate da dobijete volju naroda - naveo je Vučić.

- Neću da im se mešam u to, hoće ili neće na izbore. Da oni veruju u to da su izbori pokradeni, izašli bi skačući od sreće jer smo jedina zemlja koja je pozvala ODIHR da prisustvuje lokalnim izborima. Jasno im je, da biste pobedili morate da dobijete poverenje naroda. Da prihvatim laži i obmane, neću nikada. Znam da nije tema to što su izgubili beogradske izbore, zahvaljujući bahatosti je došlo i do preokreta dva meseca pre izbora. Suština je u tome kako da se slomi Srbija.

- U prethodnih 72 sata sa teritorije Grada Smedereva, u skladu sa zakonskim uslovima preseljeno u Beograd je jedan ili dva. Razmere krađe sui nezamislive. Šta da pričate sa ljudima koji nisu u stanju da opravdaju poraz. Oni iz vladajuće partije, koji misle da mogu na bilo koji način da ostvare bolji rezulata, da im ne daj bože padne napamet, da će krivično da odgovaraju. Bolje je časno da izgubite izbore, nego nečasno da pobedite. Uvek je 10 puta bolje da časno izgubite nego da nečasno pobedite. Ko pomisli bilo šta nezakonito da uradi, krivično će da odgovara. Zadovoljan sam što su već dve preporuke ODIHR prihvaćene, je da svi učesnici izbora imaju jednaka prava da koriste prostore pod istim uslovima - rekao je predsednik, pa nastavio obilazak.

REFERENDUM O NELEGALNIM GRADONAČELNICIMA

- Čekam Lajčaka, mislim da će 15. doći, pa ću se 16. ili 17 obratiti - najavio je predsednik.

- Nema sumnje da ćemo EXPO 2027 da dočekamo vozila bez vozača i nadam se, ne bih da budem prvi, ali ako me uvere da je to sigurno, biće to premijera za jugoisotčnu Evropu letećih automobila - najavio je predsednik.

Predsednik je potom imao priliku da pogleda tenkove i ostala vojna vozila.

- Ako Mojsilović kaže da nešto hoće u vojsci, obezbedite mu to. Ako svi kupuju, treba i mi. Svoje moramo da kupujemo. Obezbedite mu to. Valjda on zna bolje - rekao je Vučić.

Sve što vidite ovde, pa puta pet stotina, sve moramo da prodamo, rekao je potom. - Ovo ide ko alva, što bi se reklo - rekao je Vučić.

Ovo je srce našeg sistema, zato ga snažimo, rekao je Vučić .

Obilasku prisustvuje potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

