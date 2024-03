Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, osvrćući se na deo opozicije i jednog od njihovih vođa Borka Stefanovića, primetio da je zanimljiva Stefanovićeva karijera, s obzirom na njegove česte promene mišljenja i ideologija.

- Dok je bio mladić, tada je bio desničarskih opredeljenja. Svirao je u takvom bendu, stvarao je takve pesme, muziku. Onda je sa Vukom Jeremićem bio izraziti protivnik Mileta Isakova, i pravili su mu problem kada je bio ambasador u Izraelu, zato što je autonomaške provenijencije, a oni su nacionalne, da bi onda napravio posle Demokratske stranke, Levičarsku partiju, koja je kratko trajala, i sa Đilasom pravio liberalno tajkunsku partiju... – kazao je Đurđev za TV Hepi i dodao:

- Ono što je daleko zanimljivije i interesantnije, a i suštinski po meni je ispravno reći, da ovo sve što se nama danas dešava, a vezeno je za izbore u Beogradu i političku krizu u Srbiji, najave protesta, eskalacija nasilja na ulicama…, nije ništa drugo nego nastavak jednog sastanka između Momira Bulatovića i Holbruka. Momir je, kao državni službnik najvišeg ranga, imao zadatak da sa Holbrukom ispita šta je to što Srbija, odnosno tadašnja Jugoslavija, treba da ispuni, onaj čuveni beli papir koji treba da popuni. Holbruk mu je vratio taj isti beli papir, ne popunjen. Tu je prava suština čitave priče oko uslova, kada je Holbruk, Bulatoviću rekao: “Vi ništa nas ne razumete, to je beskonačno.” Isto je tako vezano i za ove uslove za izbore u Beogradu. Razgovor o njima je takav da će oni iz nedelje u nedelju, kako im centralni komitet iz Brisela javi, povećavati svoje nove izborne uslove.

Đurđev ističe da je ključna stvar u tome da oni dobiju vlast bez izbora, a da im Vučić u tome, svojim rejtingom, pomogne i da im svojim legitimitetom i legalitetom omogući sve to.

- Da ne zaborovimo da je Đilas kod njega posle onih izbora i nasilja išao na sastanak, upravo tražeći taku stvar. Ali ono što je, svi zaboravljaju, jeste da je suveren nad teritorijom Srbije, građani Srbije, srpski narod. Oni su ti koji odlučuju na izborima ko će biti na vlasti, kakva će politika da se sprovodi. Bile su mnoge vlasti koje su kandidovale jednu politiku pa sprovodile drugu. Oni su se loše proveli na izborima ili su se loše proveli kroz istoriju. To je istorija i potvrdila. Mislim da je uvek važno biti u korak sa svojim obećanjima i ono što se obeća da se to ispuni ili da se čovek trudi da to ispuni – smatra Đurđev i napominje:

- Videli smo i ova godišnjica upokojenja Slobodana Miloševića, da su oprečna mišnja. Ali, kako vreme prolazi, čak i oni ljudi koji su se borili direktno protiv njega, sve manje imaju ružnih reči o njemu samom, jer kad su se sami uverili da ipak pojedini centri moći Zapada, nisu prijatelji oni koji su se tako predstavljali, nego da je to potpuno drugačije, da je to sve interes državni, nacionalni, geopolitički i da mi sami ovde, ukoliko se ne organizujemo kako treba, bićemo se za potkusurivanje.