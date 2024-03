LICEMERJE ĐILASOVE OPOZIJE: U njihovo vreme predsednik išao od vrata do vrata, a danas napadaju aktiviste SNS

Kakvo licemerje!

Đilasova opozicija "ustremila" se ponovo na SNS kritikujući njihovu kampanju koja podrazumeva obilazak građana po sistemu "od vrata do vrata".

Da je reč o najgorem licemerju potvrđuje i snimak iz kapmanje Borisa Tadića, koji je od vrata do vrata obilazio građane.

Kada je Demokratska stranka bila na vlasti, sam predsednik Boris Tadić je išao od vrata do vrata, a danas kada Jeremiću ne odgovara ovakav način vođenja kampanje, i to od ljudi koji su profesionalci za to, on na sav glas pokušava da „osudi“ takve aktivnosti.

