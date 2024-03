UŽIVO NA TV PINK i PINK.RS! Zeder: Čast mi je što smo u poseti najjačoj zemlji na Balkanu! ZALAŽEMO SE DA SRBIJA PRISTUPI EU (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u Palati Srbija predsednika Vlade Bavarske Markusa Zedera.

Odgovori na pitanja novinara

Šta znači poseta Bavarske za Srbiju

- U Srbiju svako može da dođe i svi su dobrodošli. Za nas je najveća uvreda ako kažete da nismo dovoljno gostoljubivi, ne postoji teža rečenica koju možete da izgovorite. Za nas gostoprimstvo znači poštovanje, da želimo dugoročno prijateljstvo. Upoznao sam Zedera, video sam koliko je ozbiljan, odgovoran i pametan čovek, a nisam neko ko voli da laska mnogo kome i u Evropi i u svetu. Danas sam se trudio da mnogo naučim od njega. Rekao sam da se nivo poštovanja podigne iznad onog koje po protokolu pripada. Zeder je dobio veće počasti od onih koji po protokolu pripadaju. Mene interesuje Bavarska i saradnja sa ljudima. On je čovek koji predstavlja Bavarsku i ljude u Bavarskoj. Moji ministri su lenji i meni da aplaudiraju, ali su morali danas. Uvek im je hladno ili toplo, ali kad su čuli reči ministra Zedera aplaudirali su - rekao je Vučić.

O odnosu sa Rusijom

- Srbija ima tradicionalno dobre odnose sa Rusijom ali je Srbija takođe jasno stavila do znanja šta misli o onome što se dogodilo 24. februara i kroz rezolucije UN. Da li to znači da treba da opsujem nekog iz Rusije da bih dokazao pravovernost? Bolje da se razmišlja kako da uspostavimo mir. Srbija je suverena i nezavisna zemlja na evropskom putu i ne mislim da treba bilo kome da dokazujemo bilo šta. Uvek ćemo poštovati sve norme i znati ko je taj ko je prekršio povelju UN. Neki su u stanju da kažu da to nije važno, a mi nemamo dvostruke aršine. Kada Rusija učini nešto loše mi to kažemo. Mi smo mali, tvrdoglavi i slobodni i želimo da tako ostane. Želim da se zahvalim ministru predsedniku Zederu na rečima koje su lek za dušu za naše građane - rekao je Vučić.

12.44 - Obraćanje predsednika Vučića

- Veliko hvala na poseti Srbiji i tome što ste rekli u Minhenu ste brzo ispunili. Nadam se da se osećate kao kod svoje kuće u našoj zemlji. Nama je bila čast i privilegija što smo vas ugostili. Mnogo sam danas naučio od gospodina Zedere, jednog od ljudi koji ima jasne, hrabre i nedvosmislene stavove, jednog od najuspešnijih političara savremene Evrope. Analizirali smo odnose između Bavarske i Srbije. Bavarska je najveća po teritoriji nemačka pokrajina, za nas značajna. Bavarske kompanije u Srbiji zapošljavaju 25.000 ljudi - rekao je Vučić i dodao:

- Razgovarali smo o važnim pitanjima, daljem unapređenju i intenziviranju odnosa sa Bavarskom. Predložila je naša strana sedam važnih stvari. Ekonomske saradnje, saobraćaja, poljoprivrede, zaštite životne sredine... Zamolio sam da nam pomogne u svim vidovima saradnje sa Tehničkim univerzitetom u Minhenu koji je krov Evrope po uspesima, rezultatima. Predložio sam svaku vrstu saradnje, rekao da smo spremni to i da platimo.

- Bavarsko državno ministarstvo za ekonomiju upravlja u 30 država sveta, zamolio sam da jedno takvo bude otvoreno i u Beogradu. Svaka vrsta saradnje u IT sektoru je dobrodošla. Cenimo načine na kojima se ministar Bavarske obraća Srbiji i njenim građanima, to je čovek koji poznaje istoriju. Pokazuje poštovanje i u nama vidi partnere i prijatelje. Veliko hvala na poseti i osećajte se kao kod kuće - rekao je Vučić.

Obraćanje Markusa Zedera

Markus Zeder se najpre zahvalio na ordenu koji je dobio.

- Velika je čast dočekati nas na aerodromu i hvala na ovom prizanju, to me raduje i velika mi je čast. Realizovali smo ovu posetu kako bih posetio najjaču zemlju na balkanu, tri ministra su ovde, to ne radimo inače. Činjenicom što se nalazimo na jugu Nemačke sebe vidimo kao posrednika, kažu često da smo i pola Balkanci jer je mentalitet drugačiji. Nisam došao ovde kao učitelj ili sudija, ili kao neko ko će vam deliti savete nego neko ko će prijateljski razmotriti kako ćemo graditi budućnost. Zalažemo se da Srbija pristupi EU, smatramo da je Evropi potrebna Srbija. Želimo da proširimo saradnju. Naš kontakt je tradicionalan, moj prethodnik je često boravio ovde i to je tradicija koju ćemo rado nastaviti i produbiti - rekao je Zeder.

Kako kaže, ustanoviće jedno malo predstavništvo Bavarske u Beogradu koje treba da ide u intenziviranju ekonomskih odnosa, ali i nauke i istraživanja.

- Za nas je bitno da u ova burna vremena razvijemo na bazi povrenja i zato je bitno da vodimo ove razgovore. Moderna diplomatija u Evropi treba da bude takva da se međusobno razumemo, da pokušamo da nađemo zajednička rešenja. Nećemo moći istoriju da promenimo ali možemo zajednički da učimo i da ispišemo novo poglavlje istorije u Evropi i mislim da ta Evropa bez Srbije neće moći da se razvija - rekao je Zeder.

- Ova poseta je i sa naše strane uspešna i radujemo se da iskusimo vaše poznato gostoprimstvo na kom se unapred zahvaljujemo. Hvala još jednom na srdačnom prijemu - rekao je Zeder.

12.35 - Ceremonija uručenja Ordena Republike Srbije

Nakon tet-a-tet razgovora i plenarnog sastanka delegacija, usledila je ceremonija uručenja Ordena Republike Srbije na lenti predsedniku Vlade Bavarske.

11.30 - Tet-a-tet razgovor

Prema programu posete, u 11:30 počeo je tet-a-tet razgovor, nakon kojeg je predviđen plenarni sastanak delegacija Srbije i Bavarske, kojima će oni biti na čelu.

Za 12:35 najavljena je ceremonija uručenja Ordena Republike Srbije na lenti predsedniku Vlade Bavarske.

Zeder: Srbija je ključna država za stabilnost ZB i važan partner Bavarske Predsednik Vlade Bavarske Markus Zeder zahvalio je danas predsedniku Srbije Aleksandru Vučiču na dočeku koji mu je priređen na aerdromu u Beogradu i poručio da je Srbija ključna zemlja na Zapadnom Balkanu, a za Bavarsku važan i stabilan partner. "Srbija je ključna država kada je reč o stabilnosti Zapadnog Balkana. Ta zemlja je kapija ka Istoku i za Bavarsku stabilan i važan partner", napisao je Zeder na svom nalogu X po dolasku u Beograd. On je izrazio zahvalnost što ga je Vučić dočekao uz sve počasti na aerodromu u Beogradu. Kako je objavljeno prethodno na Instagram profilu "buducnostsrbijeav", predsednik Vučić je istakao da mu je velika čast da ugosti jednog od najuticajnijih ljudi Bavarske i cele Nemačke.

Posle toga predviđene su izjave za medije Vučića i Zedera.

Prethodno je Vučić na aerodromu dočekao predsednika Vlade Bavarske.

Vučić je posetu Zedera Srbiji najavio sredinom februara na Minhenske bezbednosne konferencije.

Autor: