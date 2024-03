ĐILASOV IDEOLOG POZIVA NA NASILJE NAD AKTIVISTIMA SNS: Prvo zabraniti ulaz, a ako na silu uđu ozbiljne batine svim i svačim!

Slobodan Stupar, ideolog Dragana Đilasa i njegovih sledbenika, na društvenim mrežama poziva na nasilje nad aktivistima Srpske napredne stranke.

- Ako je sns kampanja od vrata do vrata zastrašivanje: prvo zabraniti ulaz, a ako na silu uđu ozbiljne batine svim i svačim ! ( to je samoodbrana - kakva i čija policija ?! ) - napisao je on na društvenoj mreži Iks.

