TERZIĆ: PONOŠU KAO I KURTIJU NAJVIŠE SMETA ALEKSANDAR VUČIĆ

Slučajnom Srbinu Zdravku Ponošu najviše smeta isto što i Aljbinu Kurtiju, a to je naravno Aleksandar Vučić, srpski državnik koji je veštim diplomatskim i političkim umećem uspeo da utiče na to da 28 država članica UN povuče odluku o priznanju lažne države, čime je raspršio sve snove hrvatskom državljaninu Ponošu i teroristima iz Prištine, koji su do 2012. godine bili na istom zadatku i učinili apsolutno sve da utabaju stazu kosovsko-metohijske nezavisnosti, rekao je Miloš Terzić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Pored urođenog lopovluka i kleptomanije, bivšem režimu su važni i Kurtijevi lobisti iz Brisela, zbog kojih ne smeju jednu jedinu reč da kažu o martovskom pogromu nad Srbima na KiM, kako ih ne bi uvredili i ostali bez njihove podrške i finansija. Tako su ćutali i te 2004. godine dok su nam teroristi koje su oni oslobodili iz srpskih zatvora ubijali narod i palili crkve i manastire. Izbacili su temu KiM iz UN, prebacili je na teren EU i napravili nam katastrofu, koju je Vučić morao da popravljalja i da dovede do toga da sada imamo većinu i drugačiju sliku o Srbiji i KiM u SBUN - rekao je Terzić i dodao:

- Nisu ni smeli ni hteli da reaguju Ponoš, Borko, Đilas i ekipa, jer su im tada prioritet bile pljačkaške privatizacije i dodvoravanje Zapadu, kroz sramno isporučivanje Ševeningenu našeg vojnog i političkog rukovodstva. Ništa se ni sada nije promenilo kod prozapadnih političara poput Ponoša. I dalje ih u Briselu antisrpski političari poput Picule, Šidera i Šenaha gledaju isključivo kao korisne idiote, koje koriste za borbu protiv Vučića i srpske države.

- Sve što su Kurti i lažna država uspeli da izbore, a tiče se granice između Srba i Srba, carinskog pečata, kopija katastarskih knjiga, dokumenata, uspeli su upravo u vreme Ponoša i Borka Stefanovića. I krajnje je vreme da lažovčina poput hrvatskog državljanina Zdravka Ponoša shvati da nema ništa od nezavisnosti lažne države i da on i njegov prijatelj Kurti to mogu samo da sanjaju. Vučić je jasno poručio celom svetu, u lice rekao Šolcu i Makronu i Lajčaku da se Srbija nikada neće odreći KiM da imamo naše crvene linije koje podrazumevaju da ne dolazi u obzir priznanje lažne države i članstvo u sistemu UN - rekao je Terzić.

