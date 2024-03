Nakon tri dana intenzivne skupštinske rasprave, dosadašnja premijerka Ana Brnabić izabrana je za novog predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, potvrđena sa 153 glasa za i pet glasova protiv. Dok su poslanici opozicije odsustvovali iz sale tokom glasanja, atmosfera unutar skupštinskog zdanja je ključala napetošću.

U svetlu ovih događaja, poslanik i predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev je istakao da je ponašanje opozicije bilo očekivano te da nije iznenađen situacijom, dok je posebno osudio napad na predsedavajućeg profesora Radenovića.

- Ponašanje opozicije bilo je predvidljivo. Ovo što su oni priredili juče na sednice Skupštine, možemo očekivati samo da eskalira dalje. Oni su praktično to najavljivali, njihova kampanja je bila usmerena u tvom pravcu. Naziv njihove kampanje je isključivo namenjen glasačima vladaviće koalicije i učesnicima u tom procesu – rekao je Đurđev za Televiziju Informer i dodao:

- Ta Srbija protiv nasilja, dok oni sprovode nasilje, je upravo poruka da se pacifikuje i da se anestezira većina stanovništva državljena Republike Srbije, da se pacifikuju poslanici većine. I mi smo ovde videli da, dok oni fizičke nasreću na gospodina predsedavajućeg Radenovića, da ga niko iz vladajuće strukture nije izašao da brani. Da nije bilo obezbeđenja u tolikom broju, čovek bi sigurno pretrpeo neke povrede.

Đurđev smatra da je ta njihova poruka, mantra Srbije protiv nasilja, urodila plodom, jer je pacifikovana ogromna većina pristojnog sveta koja živi u Srbiji, koje glasa u većini,

- Ovo će trajati sve dok druga strana ne pruži otpor, a čini mi se da druga strana neće pružiti otpor, i oni će imati sve veći zamah. Pošto zaista postoji jedan sloj ljudi i u Beogradu pred beogradske izbore, a i u Srbiji, oni će gledati da homogenizuju to telo. Vidimo da će biti jedinstveni na tim izborima, dok je, sa druge strane, te stvari nisu definisane – istakao je Đurđev i dodao da misli da je u ovome trenutku lopta na strani terena vladajuće koalicije:

- Što pre treba prebaciti igru na deo terena opozicije. Treba ih razobličiti potpuno i treba ih sankcionisati sve njihove izlive nasilja odmah u startu, jer svaka ta neodlučnost njima će davati sve veći zamah, imaće sve veći broj pristalica. Ja sam protiv pristupa da se mirnim metodama rešavaju ti njihovi nasilnički izlivi, jer Aleksić je juče povredio policajca, kako ste malo čas izjavili, ali on već danas nije priveden pravdi, niti danas odgovora.

Đurđev je istakao da je njihova strategija urodila plodom.

- Oni su vršioci nasilja nad Starim dvorom, a da nisu kažnjeni zbog toga. Oni su došli do cilja da se regularno dobijeni izbori, jedna regularna većina koja je zaista postojala da se formira vlast u Beogradu, da se potpuno delegitimizuje, tu pre svega mislim na odbornike iz odborničke grupe MI, na njihovog nosioca liste gospodina Jerkovića koji je potpuno delegitimisan. Iako je legalno, legitimno, osvojio dovoljan broj glasova da pređe izborni prag, da uđe u Skupštinu, i da slobodnom voljom odluči koju će politiku da zastupa, koju će večćinu d apodrži I koju će politike da sprovodi – rekao je Đurđev iistakao da opozicija ne namerava da na vlast dođu izborim, legalnom metodoma.

Prema njegovim rečima, sada je jasno da se opozicija ne sprema za izbora, oni se spremaju za dan posle izbora.

- Mi bi trebali da se zahvalimo profesoru Jankoviću što je on javno objavio njihov plan… Sad je potpuno jasno što oni nameravaju da urade. Mislim da se vladojeća većina i građani Beograda treba na to da se spreme. I u odnosu na to da se organizuju, da se opozicija razobliči do kraja, da država pokaže da oni nisu iznad zakona, da su jednaki kao i svi ostali građani Srbije i građani Beograda… Oni da dođu do pobede na izborima ne umeju, ali da proizvode nasilje umeju – istakao je Đurđev.

- Šaljem poruku vlastima da opozicija ne sme biti iznad zakona ukoliko nasrću na ovlašćena službena lica dok vrše svoju dužnost, oni za to moraju da odgovaraju. Ukoliko ne odgovaraju, oni će se osećati kao beli medvedi, a to je onda nepravda prema svima nama ostalima – rekao je Đurđev.