MALI ZA PINK: Srbija je na dobrom putu rasta i razvoja naše ekonomije! To je najvažnija poruka MMF-a (VIDEO)

Razgovori sa MMF-om nikada nisu jednostavni niti laki, ali ono što je važno za građane Srbije, oni su ocenili sve aspekte naše ekonomske politike kao veoma pozitivne i veoma uspešne, rekao je za Novo jutro potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali.

Mali je rekao da je ovo bila treća revizija postojećeg aranžmana koji Srbija ima sa MMF-om.

- Kada oni kažu ovo što su rekli juče u saopštenju, da smo stabilni i da imamo novac na računu, da rastemo kao ekonomija, da rastu plate i penzije, da inflacija ide na dole, da smo uprkos svim izazovima uspeli da zadržimo makro ekonomsku stabilnost, to veoma znači – rekao je Mali i dodao:

- To nam pokazuje da smo na pravom putu, uprkos ogromnim izazovima. To znači za investitore, dolaze fabrike, otvaraju se fabrike. Mi smo na dobrom putu rasta razvoja naše ekonomije i to je najvažnija poruka MMF-a.

Podsetio je i da trenutno u Srbiji javne investicije čine sedam odsto BDP i da je javni dug 48,2 odsto BDP, kao i da je nezaposlenost 9,1 odsto na kraju prošle godine, rekordno niska.

Kako kaže, kada govorimo o opoziciji u Srbiji, možemo da vidimo da svaka dobra vest kod nas, za njih je loša.

- Ako pogledate šta se dešavalo posle 17. decembra, jasno vam je sve. Oni su učestvovali na izborima gde im ništa nije smetalo, jer su bili sigurni da će da pobede, međutim, čim su izgubili, neko drugi im je postao kriv, neće da shvate i da razumeju da ih narod ne želi. Sa takvom politikom, mržnjom prema predsedniku Vučiću, njegovoj porodici, deci i roditeljima, a nikakvom politikom boljitka za građane Srbije, jasno je sve. Građani Srbije su to videli i nisu mogli da glasaju za njih – rekao je Mali.

Kako ističe, tek nakon izbora imali smo priliku da vidimo pravo lice opozicije i način na koji bi oni vodili Srbiju i rešavali stvari.

Mali je podsetio na EXPO 2027. kada će Srbija biti domaćin najveće svetske manifestacije te godine, najveća razvojna šansa za našu zemlju i taj događaj je, kako je istakao, za Srbiju simbol promena.

- Expo 2027. je ono što će da podigne kvalitet života građana Srbije. To znači dodatnih 17 ili 18 milijardi evra za celu Srbiju koje ćemo da uložemo u puteve, u železnicu, da podižemo plate i penzije, ali i da uložimo u obrazovanje, zdravstvo i u zaštitu životne sredine. U sve ono što je važno za građane - rekao je Mali.

Kako kaže,, Srbija 2027. godine očekuju tri miliona posetilaca. Mali je istakao i da je cilj da Srbija do 2027. dođe na 1.400 evra prosečne zarade.

