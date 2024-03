Đurić: Srbija treba da nastavi da se kreće pravilnim putem saradnje sa Amerikom

Ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić izjavio je da Srbija danas trasira svoju spoljnu politiku prema SAD temeljnim odrednicama proisteklim iz snažne i odgovorne unutrašnje politike, jasno zacrtanih i održivih ciljeva za rast i razvoj, kao i pažljive identifikacije oblasti saradnje od interesa za našu zemlju i građane.

- Uz podršku i razumevanje našeg državnog rukovodstva, takav pristup daje konkretne rezultate na terenu, ne samo u poslednje tri godine, čemu lično svedočim, već i u poslednjih više od 10 godina - rekao je on za današnju Politiku.

Đurić je dodao i da je je činjenica da se Srbija sa Vašingtonom razilazi po pitanju naše južne pokrajine, međutim, kako naglašava, takođe je i činjenica da jednostrane i provokativne mere koje Priština iznova donosi i primenjuje da bi opstanak srpske zajednice na KiM učinila što nepodnošljivijim ne samo da izazivaju ozbiljnu zabrinutost, već i sve snažniju i sve otvoreniju osudu predstavnika američke administracije.

On je kao primer toga naveo nedavni predlog zakona koji je Kongresu SAD podnela kongresmenka Klaudija Teni, kopredsedavajuća Srpskog kokusa, kojim se direktno osuđuje režim premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i zahteva obustava svake vrste američke pomoći i podrške Prištini dok se ne prestane s progonom srpskog stanovništva na KIM.

- Takve važne poruke visokih američkih zvaničnika, kao i globalne zajednice, imali smo priliku da čujemo i nakon obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića na sednici Saveta bezbednosti UN pre nekoliko sedmica - kazao je Đurić.

Prema njegovim rečima, poslednjih godina ekonomska saradnju Srbije i SAD izdvojila se kao jedno od najsnažnijih uporišta sveobuhvatnih bilateralnih odnosa, a to se na prvom mestu ogleda u rekordnoj robnoj razmeni od 1,2 milijarde dolara dve godine za redom.

Đurić dodaje da pored toga što je Ameika naš četvrti spoljnotrgovinski partner na svetu, ta zemlja je i naše prvo izvozno tržište za IKT usluge.

- Postavili smo Srbiju na ekonomsku mapu Amerike kao regionalno privredno čvorište i privlačnu investicionu, infrastrukturnu, tehnološku i turističku destinaciju - rekao je Đurić.

On je kazao i da je ponosan na trud i angažman svog tima u ambasadi u Vašingtonu i dodao da s pravom može da kaže da kativno gradimo novi temelj srpsko-američkih odnosa.

"Imao sam tu privilegiju da u političkoj i trgovinskoj svetskoj sili službujem u jednom istorijski gledanom kratkom, ali izuzetno važnom trenutku za našu zemlju i naše bilateralne odnose, u deceniji u kojoj svedočimo možda ponekad sporo, ali postepenom i postojanom preobražaju slike o Srbiji u američkim očima", rekao je Đurić.

Kako je istakao zahvaljujući podršci naših državnih institucija, predsednika i vlade, u prethodne tri godine postavljen je jedan novi kamen temeljac u zdanje srpsko-američkih odnosa sa akcentom na političkoj, privrednoj i kulturnoj infrastrukturi.

- Značajno smo uvećali Srpski kokus u Kongresu SAD, angažovali dve kompanije koje nam pomažu u lobiranju, zaključili smo i memorandume o saradnji u oblastima ekonomije i obrazovanja sa saveznom državom Ohajo, zatim memorandum između Stejt departmenta i Ministarstva spoljnih poslova o saradnji spoljnopolitičkih služni i razmeni diplomata - podsetio je Đurić.

On je najavio i da se u narednom periodu očekuje i zaključenje sporazuma o strateškom partnerstvu sa SAD u energetici.

Đurić se osvrnuo i na direktnu avio liniju od Beograda do Čikaga, ističući da je Er Srbija postala jedini avio prevoznik u regionu sa čak dva direktna leta do Amerike, a kako je najavio u pripremi je i otvaranje treće linije od Beograda do Majamija.

Podsetio je i da su prošle godine organizovane čak dve velike konferencije srpske dijaspore "Jačanje veza", koje imaju strateški značaj, a kako je dodao otvorene su i dopunske škole srpskog jezika širom amerike, dok je u saradenji sa NBA timovima priređeno i nekoliko "Večeri srpskog nasleđa" u Vašingtonu.

Tu su, kako kaže, bile i brojne izložbe naših umetnika i stvaralaca, koncerti, nastupi, književne večeri, ali i razne posete, gostovanja i učešća na raznim festivalima i manifestacijama.

- Kolegama koje dolaze posle nas ostavljamo i novu zgradu ambasade na manje od kilometar od Bele kuće i renoviranu ambasadorsku rezidenciju u elitnom kvartu prestonice SAD, ne samo kao mesta susreta sa američkim zvaničnicima i ovdašnjim diplomatskim korom već i kao svojevrsne srpske kuće u Americi, mesta predstavljanja i promocije našeg jezika, kulture, narodne baštine, ali i mesta okupljanja srpske zajednice - rekao je Đurić.

Prema njegovim rečima, od suštinskog značaja je da Srbija nastavi da se kreće dobrim, pravilnim putem saradnje sa Amerikom, tačnije, utabanim stazama istorijskog partnerstva skovanim pre 143 godine i prokrčenom novom političkom infrastrukturom i novim imidžom Srbije, kao i novim entuzijazmom u nastupu na američkom tlu.

- Ključni element jeste kontinuitet u delovanju koji nam poput tajnog sastojka, može pomoći da najpre kratkoročno, a zatim i na srednji i duži rok, povratimo poziciju i poimanje naše zemlje iz onih perioda kada smo ostvarili najveći i politički i ekonomski uticaj - rekao je Đurić, koji se nakon trogodišnjeg diplomatskog mandata u Vašingtonu vraća u zemlju.

On je na pitanje kakva su njegova očekivanja po povratku u Beograd, rekao da očekuje da se vidi s brojnim starim prijateljima, da se raduje druženju s našim ljudima, povratku u Srbiju , kao i prilici da nastavi da radi u predsednikovom i državnom timu na stvaranju još bolje i uspešnije Srbije, zemlje koja će bit centar sveta kao organizator globalne izložbe Expo 2027.

