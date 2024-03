Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se sinoć građanima iz Palate Srbija. On je na početku obraćanja rekao da želi da podnese neku vrstu političkog i ekonomskog preseka stanja. U svom govoru on se osvrnuo i na situaciju U Republici Srpskoj i o inicijativi za hapšenje Milorada Dodika.

Predrag Jeremić urednik informative portala Pink.rs rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić da smo svedoci svi kako se vrši jedna pritisak kako na Srbiju zbog Kosova Metohije tako i na Republiku Srpsku i naravno i Srbiju zbog Republike Srpske.

- Ovo što se događa u poslednje vreme u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini nije ništa drugo već jedan vid pritiska kako bi Srpska i gospodin Dodik odustali od Dejtonskog sporazuma i na taj način naterali i Srbiju da odustane - rekao je Jeremić dodajući da srspki narod koji ima najveći procenat zemljišta u Bosni i Hercegovini nikako ne treba da odustane od svoje ideje koju ima, a to je nkada da se ujedini sa Republikom Srbijom.

- Ja verujem da će gospodin Dodik uspeti da istraje u ovoj borbi očuvanja Republike Srpske. Pretnje koje dobijaju od raznih faktora u Bosni i Hercegovini od stranaca nisu ništa dugo nego još jedno zastrašivanje i pokazivanje sile - kaže Jeremić.

On je dodao da nas čeka veoma težak period, ako bi došlo do hapšenje gospodina Dodika mislim da to dobro ne bi moglo da se završi, sigurno bi bilo i jasno srpskom narodu da je to poslednja kap koja je prelila čašu i on neće sigurno dozvoliti da predsendnik Srpske završi u nekakvom kazamatu koji je formiran od strane visokog predstavnika ili od nekih tele u Bosni i Hercegovini.

Velibor Stević, pukovnik rekao je u emisiji Novo jutro kod Jovane Jeremić na Pink TV da ono što je predsednik sinoć govorio to treba srpskom narodu i Srbiji.

- On je rekao istinu, on je otvoreno rekao sve šta belosvetski političari menjauj mišljenje za tri dana i kakav je njihov odnos prema nama - rekao je pukovnik.

Govoreći o Savetu bezbednosti on je rekao da je on to nekada bio i da je od njega samo ostalo ime daodajući da taj isti Savet Bezbednosti sada krši svoju rezoluciju.

Stević kaže da se u govoru predsednika jasno videlo ko su nam prijatelji a ko to nije.

Pukovnik je podsetio da je Dora Bakojani izvestiteljka Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i specijalni izaslanik za Prištinu za tri dana promenila mišljenje o pristupu Kosova Savetu Evrope.

On je naveo da se tu se pokazalo jedno licemerje onih kojni tvrde da su nam prijatelji.

Đorđe Todorov, Centar za društvenu stabilnost rekao je da Dora Bakojani iako dolazi iz Grčke iz zemlje koja ne priznaje samoproklamovano Kosovo nam je ipak na neki način zabila nož u leđa.

Kako je rekao ovim potezom trebalo je da nam se stavi do zanja da i i od zemalja koje su nam tradicionalno prijatelji možemo da očekujemo ovao nešto.

On je rekao da nije u redu što je predlog političkog komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za prijem Kosova u članstvo tog tela podnela glavni izvestilac, Grkinja Dora Bakojani, zato što je Srbija prema Grčkoj bila veoma korektna.

Petar Popović urednik PEPO portala rekao je da kada strani faktor vidi da vaša država napreduje i da postajete ekonomski pretnja zemljama koje se nalaze u regionu traži se na svaki način da se naprave neki novi pritisci i da neko pokuša da vašu zemlju pokori zato što im smeta.

- Upravo danas vidimo da se to njihovo čedo tzv Kosovo koje oni konstantno guraju pokušavaju da naprave od njega neki nož koji bi zaboli Srbima u leđa ne bi li pokušali da nas ospore i uspore u našem napretku. Upravo zato mislim da je ovo još jedan šamar Srbiji i još jedan pokušaj da se Srbija zarobi - rekao je Popović.