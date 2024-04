ŽARIĆ КOVAČEVIĆ: OPOZICIJA STAVLJA U PRVI PLAN LIČNE INTERESE

Po ko zna koji put opozicija je izneverila građane, sasvim sigurno onaj deo građana koji je za njihove predstavnike glasao - bez imalo stida, stavljajući u prvi plan lične interese, izjavila je Jelena Žarić Кovačević, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

Ona je u svom saopštenju istakla da Igrati se sa voljom građana, igrati se političara, a ustvari svesno zloupotrebljavati ovlašćenja i pozicije, kosi se sa svim moralnim principima parlamentarne demokratije, ali i političke scene generalno.

- Naime, ispostaviće se da je priča o dijalogu o izbornim uslovima i primeni preporuka ODIHR-a samo pokrivanje neuspeha - koji su doživeli na izborima, ali i onih koji ih tek čekaju na svakim sledećim izborima, na svim nivoima. Nažalost, izgleda je kod opozicije ideja bojkota provejavala već više meseci unazad, ali ih uveravam da ćemo njihov poraz na izborima sasvim sigurno videti. Sigurna sam i da ćemo ih videti na ulici kako šetaju zbog nezadovoljstva sopstvenim odlukama, ali to je već problem koji moraju da reše u svojim redovima. Nije normalno da dođete na kolegijum, da bi se dogovorili oko pitanja koja su važna za državu i građane, i da onda odbijete svaki dogovor, alternativu ili rešenje. Nije normalno ni da tražite implementaciju preporuka ODIHR-a, a da onda kažete da vas to ne interesuje. Jedino što su predstavnici opozicionih poslaničkih grupa doneli na kolegijum je ultimatum - i to takav da u jednom delu zahteva kršenje zakona. Na taj način opozicija je pokazala neozbiljnost i apsolutno odsustvo brige za građane Srbije - navodi Žarić Kovačević i dodaje:

- Predstavnici poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" ponovo su pokazali širinu, volju i želju da sarađuju, učestvuju u dijalogu sa predstavnicima opozicije, a sve zbog dobrobiti naših građana. Na kraju, očekujem ubedljivu pobedu Srpske napredne stranke u Beogradu i svim lokalnim samoupravama u kojima se očekuje održavanje izbora, jer smo mi ti koji su pokazali ozbiljnost, marljivost i brigu o građanima Srbije - zaključuje ona.