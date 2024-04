ORLIĆ: Tajkun Đilas sa svim svojim uposlenicima bezočno lagao

Žuti tajkun Đilas pokazao je danas zašto se tačno bivši režim, poput muva bez glave, sveo na obično mahnitanje, koprcanje u sopstvenim lažima, krađe toalet-papira u Skupštini i druge nervne slomove: zato što ih u delovanju „strateški“ vodi – Đilasova lična unezverenost, rekao je dr Vladimir Orlić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

Prema njegovim rečima, strah od debakla na izborima, od izlaska na crtu imenu i politici Aleksandra Vučića i od suočavanja sa narodnom voljom uništio je bahatog gazdu bivšeg režima i sve njegove poslušnike – u potpunosti. On je naglasio da se to sada jasno vidi već iz svake reči koju izgovori.

- Tačno juče horski su njegovi telali zapevali na konferenciji za štampu „mi hoćemo da svi lokalni izbori budu 2. juna!“, a pošto su izbori za Beograd potom za upravo ovaj datum i raspisani – danas unezvereni tajkun saopštava da „nikakvi izbori ne mogu da budu 2. juna“, već sada traži da svi budu na jesen. Danas priča o preporukama ODIHR, o kojima prethodna tri dana nisu hteli ni da razgovaraju. Ponašanje ispod nivoa obdaništa, ali za njega više – ništa novo. U svojoj raskošnoj „genijalnosti“ saopštava i da na svim nivoima izbore ima da traži iznova, dokle god on na njima gubi. Kako se ovog niko drugi na svetu nikada nije setio? Ili je možda, ipak, svakom drugom na planeti previše glupo da tako nešto izgovori? Njemu nije, iz poznatih razloga - rekao je Orlić i dodao:

- A pošto od glupiranja sa državom nema ništa, što je čak i takvom „geniju“ jasno, sada on preti nasiljem – „protestima ne samo u Beogradu, već širom Srbije“. Jer je jednako kivan na ljude ne samo u Beogradu, već širom Srbije, pošto su ubedljivom većinom glasali za Aleksandra Vučića – svuda. Zato je za sve u Srbiji i tražio sankcije, ljigavim moljakanjem pred EP da nam ukinu fondove. Danas, teška srca i „razočaran“ priznaje: da nikakve međunarodne istrage izbora nema, da u to niko ne dolazi i neće ni doći, dakle da je i to bahati tajkun sa svim svojim uposlenicima – bezočno lagao. Pa onda, onako usput, dodaje i novu laž: optužujući za guranje tzv. „Kosova“ u SE predsednika Srbije – koji se protiv toga bori mesecima, baš danas i sa Vladom dogovara dalje zajedničke aktivnosti u toj borbi. Jer šta košta Đilasa lažova, i to lažova po sopstvenom priznanju, da radi to što jedino ume? Da bude „lider“ i pobedi u bilo čemu – očito pojma nema.

- Ali nam, pride, otkriva da po njegovom cenjenom sudu „onaj čije ime nije u nazivu liste – taj je nebitan“. Vrlo zanimljivo. Da li je to onda objašnjenje: zašto imena Dragana Đilasa nikada ni u jednom nazivu liste nema, ne mogu da ga nađu ljudi ni lupom, ni svećom? Ili je, ipak, pravi razlog njegovog upornog kukavičkog skrivanja iza drugih: to što zna da ga narod samo po zlu i besomučnom pljačkanju pamti, pa tamo gde mu se ime pojavi ne bi dobacio ni do cenzusa? I odlično je što istovremeno ponovo priznaje: da mu je najveća muka, nesavladiva prepreka – ime predsednika Aleksandra Vučića. E, može da bude siguran da će tako i – ostati. Rad, rezultate, ljubav za Srbiju, borbu za njenu slobodu i njenu budućnost, koje predvodi predsednik države: ne može nikada da pobedi. Uzalud tu tajkunu sve pare, mediji, svo odvratno nasilje, pretnje i mržnja koju isijava, pred najgorima povlačenja – nema, takve poštena i pristojna Srbija uvek ubedljivo pobeđuje - istakao je Orlić i zaključio:

- Za kraj, posebno važno, taman da do kraja ogoli suštinu, otrgla se Đilasu i jedna frojdovska omaška. Rekao je: „oni neće da izađu na izbore ako ne mogu da kradu“. Pa... pošto na juče raspisane izbore, kako se sav napeo da objasni, neće da izađe upravo – on: dobili smo pravo iz njegovih usta i jasan razlog zašto. Neće, jer ne može da krade. A to ga je, videli smo u vreme kad je već sedeo na grbači naroda, oduvek jedino i zanimalo. I tačno je: više ne može, niti će ikada više moći. Ni u Beogradu, niti na bilo kom drugom mestu u Srbiji. Da to njegovoj unezverenosti jednom bude jasno.