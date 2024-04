VUČIĆ U POSETI FRANCUSKOJ: Predsednik Srbije se sastao sa predstavnicima kompanije 'Daso', glavna tema nabavka MOĆNIH 'RAFALA' (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Pariz, u dvodnevnu zvaničnu posetu. Danas će s francuskim predsednikom Emanuelom Makronom razgovarati o strateškim pravcima unapređenja saradnje sa Francuskom.

Ovaj susret Vučića s njegovim francuskim kolegom od izuzetne je važnosti za Srbiju i u strateškom smislu jedna od najvažnijih poseta u poslednjih 35 godina. Pored očiglednog političkog značaja, ovaj sastanak će imati i ogromnu ekonomsku težinu, merenu desetinama milijardi evra.

11:53 Obraćanje Vučića iz Pariza

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Pariza:

- Počeli smo sa važnim sastancima od suštinskog značaja za našu zemlju. Posle ceremonije ispred "Invalida" i odavanja pošte srpskim borcima iz Prvog svetskog rata, što je važno za nas, ali i našim francuskim domaćinima, imali smo sastanke sa predstavnicima "Daso" grupe, gde smo pričali i o "Rafalima". Nadam se da ćemo finalizirati sve do večeras. Imamo jedno ili dva pitanja koja nismo zaključili, ali verujem da ćemo to uraditi do poslepodneva. To bi značilo ogromnu novu snagu za našu zemlju, i neuporedivo veću budućnost za naše građane - rekao je Vučić.

Da Srbija nije parazitska zemlja i da je u pitanju nova strana istorije koju će svakako ova poseta ispisati, govore i činjenice u nastavku predsednikovog obraćanje koje možete pročitati OVDE.

10.55 - Sastanak Vučića i predstavnika kompanije "Daso".

Predsednik Vučić se sastao sa predstavnicima vojno-industrijskog koncerna "Daso" ("Dassault").

Kako je ranije najavio predsednik, jedna od glavnih tema biće moguća nabavka aviona "Rafal", koji je među najsavremenijim i najmoćnijim borbenim letelicama današnjice.

Početak sastanka Predsednika Srbije u Parizu

- Nadam se da ćemo završiti ugovore i potpisati, da uzmemo 12 novih Rafala. Da dalje radimo na kupovini važne opreme. Rafal je inače jedan od najboljih aviona na svetu. Ima najbolji radar i najbolje rakete - rekao je predsednik u subotu.

10.48 - Vučić: Sačuvaćemo Srbiju u teškim vremenima

Predsednik Vučić se obratio građanima video porukom iz Pariza.

- Divno je danas biti u Parizu, i doček koji su nam priredili francuski domaćini i predsednik Makron je nešto zbog čega je ponosno biti Srbin u glavnom gradu Francuske.

Srećan sam što sam predstavljao našu zemlju, a pripremam se za sve sastanke koje ćemo imati ovde, ali i u Senatu i Jelisejskoj palati.

Imam veliku tremu, ali i veliku odgovornost. Znam da kada se borite za svoju zemlju, onda rezultat ne može da izostane. Verujem u velike stvari koje možemo ovde danas da uradimo u Parizu. Hvala narodu što je verovao i bio uz svoje rukovodstvo, i uprkos svim poteškoćama pobedićemo i sačuvaćemo Srbiju u teškim vremenima.

Za ceo svet ta teška vremena tek dolaze, za Srbiju neće biti laka, ali verujem da ujedinjeni možemo da pobedimo sve.

10.02 - Oglasio se predsednik Vučić na Instagramu

Predsednik Vučić se putem zvaničnog Instagram naloga zahvalio domaćinima na toplom dočeku i tradicionalnom prijateljstvu prema Srbiji i srpskom narodu.

"U slavu srpske vojske, herojskog saveznika Francuske u Velikom ratu, i za srpske borce preminule za Francusku u zajedničkoj borbi protiv nacističke okupacije”– nisu samo reči sećanja na herojsku prošlost, već zavet i osnova na kojoj gradimo sadašnjost i koračamo zajedno u budućnost i nove pobede.

Francuska i njen narod će u nama uvek imati pouzdanog partnera i prijatelja koji će ih voleti, kao što je Francuska volela nas. Slava našim precima i živelo srpsko-francusko prijateljstvo! Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić svečano je dočekan ispred Palate Invalida u Parizu gde je položio je venac na spomen-ploču „Vernost za vernost“.

09.42 - Vučić izvršio smotru garde, pa položio venac na spomen-ploču "Vernost za vernost"

Predsednik Vučić je sa generalom Abadom izvršio smotru garde, pa zatim položio venac na tablu "Vernost za vernost".

Na tabli piše na francuskom jeziku: U slavu srpske vojske, herojskog saveznika Francuske u Velikom ratu, i za srpske borce preminule za Francusku u zajedničkoj borbi protiv nacističke okupacije.

Predsednik i general Abad su minutom ćutanja odali poštu srpskim borcima.

09.36 - Počeo svečani doček predsednika Vučića

Predsednika Vučića su ispred Palate Invalida dočekali Frank Rister, ministar za spolјnu trgovinu, privlačenje investicija, frankofoniju i francuze u inostranstvu pri Ministarstvu za Evropu i spolјne poslove Francuske Republike i general Kristof Abad, vojni guverner Pariza.

Intonirane su himna Srbije Bože pravde i himna Francuske Marseljeza.

Program posete

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se večeras s francuskim predsednikom Makronom, na čiji poziv boravi u zvaničnoj poseti Francuskoj. Ispred Jelisejske palate, u 20 časova biće priređen svečani doček uz najviše državne počasti za srpskog predsednika.

Potom će uslediti svečana večera koju Makron priređuje za Aleksandra Vučića, a nakon toga će uslediti i razgovori u četiri oka.

Biće to njihov dvadeseti susret do sada, a predsednik Srbije kaže, možda i najvažniji u poslednje tri decenije za našu zemlju.

