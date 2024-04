Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastali su se danas u Beogradu sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, srpskim članom Predsedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović i predsednikom Narodne skupštine RS Nenadom Stevandićem.

Teme razgovora bile su odnosi Republike Srpske i Srbije, kao i najavljena Generalna skupština UN na kojoj će se raspravljati o rezoluciji o Srebrenici.

19: 36 - Posle završenog sastanka usledilo je obraćanje javnosti

Obraćanje predsednika Vučića

- Danas sam razgovarao sa predsedavajućim predsednikom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U ponedeljak ću poslati specijalnog izaslanika kod predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa mojim pismom i tražiti da dobro razmotre kršenje svih procedura. Naime, obaveza je da se pitanjem BiH bavi Savet bezbednosti u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, zato što je i dalje reč o nestabilnom regionu, zato što i dalje tu postoje i međunarodne snage, čak i ono što oni nazivaju visoki predstavnik, da nije, ne bi postojao i ne bi ga slali - rekao je Vučić i dodao:

- Zašto ovo govorim? Zato što oni hoće da prebace glasanje sa Saveta bezbednosti na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija da od nečega od čega zavisi očuvanje mira oni žele da prebace na priču na kulturu mira i kulturu sećanja. Onda su prekršili i drugu stvar od toga da je potrebno dve trećine upravo zato što se radi o nečemu što može da ugrozi ili očuva mir.

- Dakle, to su proceduralni razlozi. Suštinski razlozi, rekao bih. Postavio bih 3 pitanja svima iz NATO-a, pošto je jasno da su glavni sponzori NATO zemlje plus Ruanda, dakle, glavni sponzori su velike sile, Nemačka pod broj 1, Velika Britanija, Amerika, Francuska, svi ostali, Turska, naravno. Valjda im nije lako o Jermenima da pričaju, pa se pozabavili Srbima i svima drugima. Njih sedamnaest ukupno, uključujući i Sloveniju, valjda su ostavili po strani Hrvate i još neke koji će da budu mnogo glasni, ali da baš ne bi išli toliko da nas unižavaju, da ne bismo smeli da pričamo o Jasenovcu i svim ostalim srpskim stratištima - rekao je Vučić i dodao:

- Dakle, moje pitanje za sve njih, a što sad? To je moje prvo pitanje. Obeležavate 29. godišnjicu, pa nije on čak ni okrugla godišnjica. A što niste 28? Što niste 25? Što niste 26? Što niste čekali 30?

- Nadam se da će mi odgovoriti, ali pošto taj odgovor u svu moju nadu neću dobiti, reći ću vam ga odmah. Zašto znaju da će da imaju manje vlada koji bi to podržali sledeće godine nego što je to slučaj danas? Zato što globalni jug dobija sve više prostora u svetu, zemlje se oslobađaju kolonijalnih stega, neće više da im služe i da ih slušaju kao što su ih slušali tada i to je jedan od razloga. Moje drugo pitanje je a hoće li ova rezolucija da dodatno podeli narode i zemlje u svetu ili će to da bude jednoglasno kao i svaki put što je usvajano? Samo želim da vas obavestim. Rezolucija o genocidu ili holokaustu da bi se ograničio na jevrejske narode iz 2005. jer nisu Nemci proglašeni za genocidni narod zbog onoga što su učinili u Kragujevcu, Kraljevu ili Jajincima, već samo zbog onoga što su učinili Jevrejima. Dakle, uvek su bile jednoglasno usvajane. Jel vi stvarno mislite da će da bude ovo jednoglasno usvajano? Republika Srpska nije deo Ujedinjenih nacija. Republiku Srpsku ne slušaju čak ni u Bosni i Hercegovini kada ima drugačiji stav i ne uvažavaju ga. I Srbija će sama političkim sredstvima da se suprotstavi svim NATO zemljama, od Turske do Nemačke, s tim da znamo da su nam šanse minimalne, ali ćemo se boriti do poslednjeg trenutka - rekao je predsednik.

Kako kaže, predsednik Dodik je tražio da se Srbija bori, mi ćemo se boriti do poslednjeg trenutka i za svaki glas.

- A onda se vi pravdajte kako ste to doneli odluku koji će da bude 65 za, sračunajte im sve ove zemlje, evropski, ono što kontrolišu u Okeaniji, ono što kontrolišu na severnoameričkom kontinentu i deo islamskih zemalja. Deo. Jer deo svakako neće da ide uz one koji su kolonialisti i uz one koji misle da mogu da dominiraju svetom, svojim diktatima. A što ćete raditi kada dobijete svega 10, 15 ili 20 glasova više od te koji su protiv. Jedini protivnik vam je mala Srbija. Rusija je imala svega sedam glasova u Generalnoj skupštini. Ja vam sad kažem, mi ćemo da imamo mnogo, mnogo puta više. Moje treće pitanje je, a šta to radite u regionu? Šta je smisao? - rekao je Vučić.

- Da prvo Srbima u BiH kažete, ne, mi nećemo s vama, vi ste genocidni narod, a da vašim komšijama u Srbiji kažete, e, ne interesuje nas taj deo autoputa i možemo jednu traku da napravimo za vas genocidaše, a mi ćemo fini i pošteni da idemo u ove druge dve trake. Ili ćete reći, ne, to nema veze, to je odnos prema prošlosti, stvarno? Predsednik Dodik je rekao neke teške stvari, velike stvari, ja sam zamolio rukovodstvo Republike Srpske da svakog dana razmatraju, razmišljaju, da vide šta im je činiti, da moramo da pokušamo gotovo po svaku cenu da sačuvamo mir, međunarodni poredak, da nas u zakoni međunarodni jedina brana njihovom sveukupnom nasilju, nasilju moćnih koji bi da se peru za razne stvari u savremenom svetu danas, ali ćemo svakako raditi svakodnevno - rekao je Vučić i dodao:

- Komentar Nemačke ambasadorke juče na brifingu u UN je sramotan, a inače ona jasno, šta vam je podsvest, je rekla kad je predstavnik Mađarske saopštio da nije ovo najpametniji trenutak i najbolji trenutak, oni nisu rekli nije to za srpski narod ili za Republiku Srpsku, nego je rekla, kaže, pa za Srbiju nikad nije vreme, e nek je za vas vreme, nek vi niste počinili genocida, nek Srbija su. Sve može da bude inverzno u savremenom svetu, ama baš sve. I valjda su mislili da će svi da se tresu od straha i da brinu za svoje funkcije, kako ljudi ne poznaju srpski narod. I tog dana, kad budete usvajali tu rezoluciju, ako je budete usvajali, i tog dana pokazat ćemo vam koliko smo ponositi i da nas nikada nećete podjarmiti i nikada srpski narod neće pristati na sve vaše. Pritiske, ucene i besmislice obtužbe. Pri svemu tome moramo...

Kako kaže, tih dana pozvaćemo sve naše građane, i Srbije i Srpske, i sve Srbe, svuda gde goda žive. Na svakom mestu istaćićemo naše zastave, naša nacionalna obeležja. Dan kasnije, dan pošto nas proglase, pošto se prave naivni i blesavi, znaju oni dobro šta rade, pošto nas uzmu za genocidni narod, dan kasnije ćemo da istaknemo naša nacionalna obeležja, našu najlepšu trobojku.

- I da im pokažemo da Srbiju i Srpski narod nikada neće moći da se ruše, makoliko se trudili. I nemoj da se pravite naivni. I nemoj da nam prodajete rok za sveću više. Ono što mi moramo da radimo zbog incidenata koji su se dogodili u prethodna dva dana u Novom Pazaru, mi moramo da čuvamo mir po svaku cenu sa našom bošnjačkom braćom. Ni zašto oni nisu krivi ljudi, oni su samo naterani da moraju da slušaju - rekao je Vučić.

- Da nam ukinu srce i da nam ostave najteži ožiljak na duši srpskog naroda moći će da vide da nikada neće moći da pokore slobodarski srpski narod, a našu trobojku nećemo samo u srcu nositi već će biti najpopularnija zastava u celom svetu. Živela Srbija - zaključio je Vučić.

Obraćanje Milorada Dodika

Pitanje Srebrenice žele da kvalifikuju kao genocid. Prvo rekao sam i javno govorim da se genocid nije desio, da je genocid izmišljena forma u kojoj su pokušali da satanizuje čitav Srpski narod i da kroz individualne presude koje su bile na sudovima u Hagu to prebace na kolektivnu odgovornost tog jednog naroda, Srpskog naroda. Naravno da ću sve učiniti da do petog kada imamo naš vaškesni sabor uvjerim predsjednika Vučića da podrže sve odluke koje će namjerava Republika Srpska da donese. Mi smatramo da je ovo direktno rušenje mogućnosti da se živi zajedno u BiH da ta izmišljena akt u Ujedinjenim nacijama je upućen bez saglasnosti organa BiH da se lažno predstavljaju kao da predstavljaju BiH što naravno nije tako. Oni predstavljaju samo muslimansku odnosno bošnjačku stranu i direktno su upereni protiv Republike Srpske i Srpskog naroda.

18:00 - Sastanak u Vili Mir je počeo

Teme razgovora, kako prenose mediji, trebalo bi da budu odnosi Republike Srpske i Srbije, kao i najavljena Generalna skupština UN na kojoj će se raspravljati o rezoluciji o Srebrenici.

Jedna od tema o kojoj će se takođe razgovarati, jeste i organizacija predstojećeg Uskršnjeg sabora Srbije i Republike Srpske, koji je ranije najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a koji će se održati 5. i 6. maja.