Susret predsednika Srbije Vučića i predsednika Francuske Makrona je od strateške važnosti, jer pokazuju da jedna od ključnih država Evropske unija, to jeste svakako Francuska, jasno i nedvosmisleno daje do znanja da je Srbija njen budući strateški partner, rekao je Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige.

- Ne samo u vojno-odbranbenom segmentu, već i u proizvodnji energije, nuklearne energije i to su prosto dva strateška resora koja u svakoj državi prave onu ključnu razliku koja može da se razvija i ekonomski, na svaki drugi mogući način. Ukoliko je Francuska spremna da sa Srbijom sarađuje tako što ćemo od njih da uvezemo vojnu opramu, naoružanje, avione i tako dalje, to je svakako pokazatelj da su i oni dobrim delom kao ključna država, da podvučamo još jednoma, Evropske unije koji su izuzetno zainteresuvani da takozvano Kosovo nikada ne postane država u pravom smislu te reči – kazao je Đurđev za Hepi i dodao:

- Bez obzira što su neke ranije administracije ili neke ranije političke odluke to drugačije odredili, ali politika je takva da se uvek gleda sadašnjost, a sadašnjost je ta da je Makron na ovom nivovu primio predsednika Republike Srbije, a nije primio Aljbina Kurtija. Tako da mi tu treba jasno da uočimo tu razliku.

Francuska spremna da sarađuje sa Srbijom u dva ključna segmenta

Đurđev je istakao da Francuska daleko razvijenija država nego Srbija.

- Ukoliko su oni prosto opredeljeni i to jasno javno stavili do znanja da su sa Srbijom spremni da sarađuju u dva ključna segmenta, to je odbrana i vojna industrija, i proizvodnja energije, pre svega zelene, nuklearne energije, što je, mislim, ključni argumenti za razvoj privrede, za razvoj svih drugih segmenta života u bilo kojoj državi. Znači, nije predsednik Francuske razgovarao sa Aljbinom Kurtijem da isporuči takozvanom Kosovo avione ili da tamo proizvodi nuklearnu energiju, nego sa predsednikom Republike Srbije, u čijem sastavu su svakako i Kosovo i Metohija – kazao je Đurđev i istakao da je mišljenja da je ovo sjajna vest za Srbiju.

- Pokazuje da se Srbija, iako nije opredeljena u ovom velikom sukobu na teritoriju Ukrajine, nije se svrstela ni na jednu stranu. Mi smo vojno neutralni, pokazali smo da imamo snagu i za političku neutralnost, i to je upravo prouzrakovalo sa određenim koristima i rezultatima za Republiku Srbiju, koje upravo potvrđuje taj sastanak koji je imao predsednik Francuske sa predsednikom Srbije – dodao je Đurđev i naveo da je mišljenja da se na tome neće stati i da će Francuska insistirati da se taj sradnja između Srbije i Francuske produbi na više polja, pre svega kade je u pitanju privreda, industrija.

- Oni mogu svakako da budu nama od koristi, a mi kao ključna zemlja u ovom delu Centralne Evrope, svakako možemo svakome ko je dobronameran prema našem suverenitetu i nacionalnim interesima da budemo pouzdan partner. To smo pokazali kade je u pitanju Ruska Federacija, jer su oni više puta bili lojalni prema našem suverenitetu, našim nacionalnim interesima, da kada se praktično čitav svet, a svakako čitava zapadna Evropa je i dobar deo Centralne Evrope svrstao protiv Rusije, Srbija je ostala kao pouzdan strateški partner. I to vide i razvijene države zapada, i zato vas smatraju referentnim i relevantnim da s vama mogu da dogovaraju određene stvari, i da se ne savijate kako vetar duva, nego da imate kičmu – rekao je Đurđev.

Srbija neće imati ni jedan drugi mogući odgovor nego da spreči teroriste da vrše bilo kakvo nasilje

Đurđev se dotakao i objava britanskih medija, šta će se i kako dešavati kada je u pitanju ovaj deo Evrope, smatrajući da takve objave ne treba potcenjivati i treba im pridati dužan značaj.

- Slični mediji iz iste države objavljivali su ili citirali sa tačnim danom početka specijalne vojne operacije na teritoriji Ukrajine, s tim što je ovde zlonameran kontekst u kome se oblikuju informacije koje oni očegledno imaju. A kontekst je svakako taj da će Aljbin Kurti, definitivno ukoliko možemo da iščitavamo taj tekst, pored niza višemesečnih, čak i višegodišnjih provokacija, veoma oštrih provokacija i nasrtaja na srpski narod na severu Kosova i Metohije, izgleda odlučiti se da pribegne totalnom etničkom čišćenju Srba sa tog dela teritoriji Republike Srbije, tu pre svega mislim na severu Kosovo i Metohije. I svakako Srbija neće imati ni jedan drugi mogući odgovor nego da spreči šiptarske teroriste da vrše bilo kakvo nasilje ili ubijaju srpski narod na delu Republike Srbije, to je severu Kosovo i Metohije – kazao je Đurđev i dodao:

- Ono što je negde već poslovična priča vezano za informacije kojima raspoložu Britanci, to je i u njihoj državi postoji ona čuvena anegdota gde britanska kraljica gospodinu Ročildu kaže: „gospodine Ročild vi imate 7.322 špijuna u Londonu koje mene špijuniraju“, „a nemojte zaboroviti da ja imam 10.255 koji meni javljaju šta vi radite.“ Tako da svakako njihove informacije ne treba potceniti, ali se u odnosu na njih treba adekvatno odgovoriti, a naš odgovor svakako kao i uvek treba da bude istina, a istina je ta da Republika Srbija ne može da bude agresor na Republiku Srbiju.

- Kosovo i Metohije je sastavni deo Republike Srbije, gde je međunarodnim sporazumima definisano da međunarodne odbrambene snage regulišu bezbednost na tom delu teritorije Kosova, koje oni više godina ne mogu da sprovedu. Da li zato što su nesposobni, da li zato što to namerno tako žele, da li zato što im tako javljaju njihova politička rukovodstva, ali videli smo da na samoj teritoriji Kosova i Metohije međunarodne snage koje su zadužene za bezbednost, a dolaze iz pojedinih država, ne reaguju na identičen način. Tako smo videli da snage koje je poslala Turska da regulišu mir imaju potpuno drugačiji način svoga dejstvovanja, recimo od snaga Francuske. I opet ćemo tu podvući crtu kako su Francuske vojne snage štitile Srbe i zašto su adekvatno i nagrađene od strane rukovodstva Srbije. Podsetiću da je pukovnik Žako Gar dobio najviša i državna i crkvena odlikovanja, upravo zato što je štitio srpski narod, Srpsku pravoslavnu crkvu na teritoriji Kosove i Metohije – rekao je Đurđev.

Nije bilo osnova ni za mnoge druge forume u koje je tzv. Kosovo pristupilo

Kada je u pitanju inicijativa za prijem tzv. Kosova u Savet Evrope i da li za to ima osnova, Đurđev je rekao da nije bilo osnova ni za mnoge druge forume u koje je tzv. Kosovo pristupilo.

- Vidimo da imaju saveznike koji im u tome pomažu i ono što je sada neophodno jeste da Srbija uloži maksimalan napor da animira sve svoje prijatelje, kojih svakako ima puno, a da od nekih neutralnih takođe napravi prijatelja, i da od nekih neprijatelja da pokušamo da napravimo makar neutralne, ukoliko ne možemo da napravimo prijateljstvo u ovome trenutku. Ali svakako taj aktivan pristup, gde je, čini mi se, predsednik Republike Vučić uputio poziv svim dobronamernim i pojedincima organizacijama koji mogu da pomognu Srbiji u ovoj kampanji, da Kosovo ne postane deo Saveta Evrope, treba svi da se odazovu, treba svi da pomognu, i da pokažemo prosto jedan drugi način razmišljanja, drugi način reagovanja na slične izazove, koji će da u nekom budućem vremenu postane i praksa, jer ovakvih izazova će da bude sve više. Ne samo kada je u pitanju prijem Kosova u međunarodne forume, nego i na mnogo drugih polja, kada je privreda u pitanju ili bilo koja druga oblast – istakao je Đurđev i dodao:

- Mislim da Srbija treba da se konfiguriše na savremen način, da je potrebno uraditi modernizaciju naše diplomatije, i da ćemo na taj način imati daleko više uspeha. I da ne treba, narovno, da potcenjujemo mehanizme koje imaju naši neprijatelji, a to su, u ovom konkretnom slučaju, šiptarski teroristi koje raspoložu kapitalom i novcem stečenim od trgovine narkotika i drugih kriminalnih dejstava na planetarnom nivou, upravo finansiranju njihove nezavisnosti.