Da se prebrojimo: Evo koliko glasova nedostaje Srbiji da blokira 'Kosovo' u Savetu Evrope

Sednica Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope na kojoj je izglasano da tzv. Kosovo bude nova članica ove organizacije protekla je bez većih iznenađenja.

Time je do punopravnog članstva ostala još samo jedna stepenica – da odluku odobri Komitet ministara koji bi o tome trebalo da raspravlja sredinom maja.

Najveća borba tek sledi, tvrdi nemački ambasador u Prištini Jorn Rode koji nije propustio priliku da slavi zbog jučerašnjeg glasanja u Savetu Evrope.

"Kosovo mora da učini sve što je potrebno da ih ubedi zaslugama i akcijom", kaže Rode.

Winning hearts and minds👍🏽 at @PACE_News today: 🇽🇰's membership application won almost 80% of the votes!

Now comes the heavy lifting: in order to secure the necessary 2/3 majority at the Committee of Ministers in May, 🇽🇰 must do what is needed to convince with merits and action! pic.twitter.com/5iSzAzimBO