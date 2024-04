Đurđev: Susret patrijarha srpskog Porfirija sa Hilom i O'Brajanom dokaz da SAD u SPC vide važnu i kredibilnu instituciju!

Na sastanku sa američkim ambasadorom Kristoferom Hilom i predstavnikom Stejt Departmenta Džejmsom O'Brajanom patrijarh srpski Porfirije podvukao je da je Kosmet neraskidivi deo Srbije i da je rezolucija o Srebrenici štetan dokument. Iako američki sagovornici u tome nisu saglasni, pokazali su poštovanje u uvažavanje i patrijarha i SPC kao nezaobilaznih činilaca u rešavanju postojećih problema na Zapadnom Balkanu, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On je istakao da, za razliku od nekih domaćih i regionalnih činilaca koji od SPC prave terorističku organizaciju i ideološku podlogu za izmišljene genocide, američka strana pokazuje otvorenost za dijalog.

- Ovo je važna činjenica i bitan podsticaj za prevazilaženje nesuglasica između Vašingtona i Beograda. Broj vernika SPC ne samo u Srbiji i regionu uopšte, već i u SAD joj daje za pravo da bude most koji će spajati dve zemlje. Ona to može i hoće i to treba iskoristiti - zaključio je Đurđev.