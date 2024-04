Od dolasaka Aljbina Kurtija na čelo privremenih prištinskih institucija zabeleženo je oko 500 etničkin incidenata i napada na Srbe.

To u očima međunarodne zajednice nije dovoljan razlog za odbijanja Saveta Evrope za prijem u ovu orgnizaciju već se kreira nova platforma, a Srbija se krivi zato što Priština ne može da formira Zajednicu srpskih opštihne (ZSO) jer navodno ne postoje srpske opštine.

Nekadašnji potpredsednik Vlade Srbije Nebojša Čović rekao je u Novom jutru na Pink TV da je novinar Martins koji je izjavio sve ovo interesantan i da treba ući malo dublje u analizu njega i Knausa koji je u nekom Centru za stabilnost koji su uspeli da okrenu Doru Bakujani.

- Oni su direktno uticali u kontaktima da ona promeni mišljenje, mislim da je ozbiljan situacija i to su ozbiljni projekti. I Osmani je imala ozbiljan projekat oko silovanih Albanki to je postavljeno kao projekat od strane Britanaca u februaru mesecu 2018. godine. Prvobitna ideja je bilo da tu bude 50.000 silovanih žena za vreme NATO agresije, onda su seli i analizirali i negde su to zaokružili na 20.000 žena. Kada se to podeli na trajanje NATO agresije vi dobijate da je to negde oko 250 silovanih žena dnevno. To znači niko nije ratovao samo su silovali. Međutim to je veliki projekat usklađen sa Savetom Evrope, usklađen sa pričom oko ljudskih prava - navodi Čović.

Od 2018. godine se prijavilo negde oko 800 žena, od tih 800 prijava 145 je prihvaćeno, 102 su odbijene, a ostale su još uvek u postupku odlučivanja, dodaje Čović.

- Svi potvrđeni slučajevi dobijaju po 230 evra mesečno, to je nastavak tog porjekta, kroz savet Evrope oni će ako prođe imati mogućnost da tuže i pojedinačno Srbiju ali imaćemo i mi mogućnost da tužimo jer i naša strana, naročito nestali i kidnapovani, i u vezi sa trgovinom organima, i to treba svakodnevno terati i isterati do kraja - kaže Čović dodajući da svakodnevno treba postavljati platformu i priču oko povratka interno raseljenih lljudi na prostoru Kosova i Metohije.

Kako je rekao to je oko 200.000 ljudi i kada smo počeli sa povratkom oni su 2004. godine napravili pogrom.

- Kada sve to uvežete sa Srebrnicom vidite da je to paket i frontalni napad koji ne sme neozbilljno da bude shvaćen. Njima je potreban 31 glas u Savetu Evrope da ih izglasali, ali ja mislim da se time otvaraju ogromni problemi i da je to još jedno kršenje međunarodnog prava jer nikada u istoriji nije se dogodilo da je primljena teritorija, Kosovo nije priznata država od svih i onda ćemo imati Srbiju i njen deo teritorije južne srpske pokrajne u Savetu Evrope - navodi Čović.