'SAMO MRŽNJA PREMA VUČIĆU I SRBIJI' Šta se krije iza Violinog napada zbog posete predsednika Kine

Dr Vladimir Orlić odgovorio je Violi fon Kramon na duštvenoj mreži Iks zbbog napada na predsednika Aleksandra Vučića.

Evroposlanica Viola fon Kramon u izlivu svoje nemoći i frustracije zbog posete kineskog predsednika Si Đipinga Srbiji zatražila je da EU odgovori merama predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Naš jasan odgovor bi trebalo da bude: Izbaci ga napolje. Nema više #EU para, nema paketa rasta za Srbiju sve dok Vučić igra sa autokratama u Kini i Rusiji - napisala je Fon Kramon na društvenoj mreži Iks.

Na ovakvu izjavu Fon Kramonove odgovorio je poslanik SNS Vladimir Orlić koji je ukazao na licenerje:

- Kina je godinama najveći trgovinski partner Nemačke.. Trgovina im je zbog toga porasla na rekordnih 320 milijardi dolara.“ Violin "jasan odgovor": „Izbacite nas!“, zar ne? Ne. To je samo za mržnju prema Vučiću i Srbiji. - napisao je Orlić.

"China is Germany's biggest trade partner for years.. trade rising to a record $320 billion." And Govt. (with Greens) boosts: approved Hamburg port deal.

Viola's "clear response": "Kick us out!", right?

No. That's for hate towards @avucic and Serbia only.https://t.co/DCqdZxO9fZ https://t.co/0hE7j96MI9