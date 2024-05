Vesić: Zahvalan sam na šansi da ponovo budem ministar građevinarstva, trudiću se da je opravdam

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da je zahvalan predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, mandataru Milošu Vučeviću i SNS na predlogu da u novoj vladi ponovo obavlja tu funkciju, ističući da će se truditi da tu priliku opravda i pruži maksimum u cilju realizacije planiranih projekata.

“Ovaj predlog doživljavam kao potvrdu da sam u prošloj vladi uradii dobar posao i da se projekti u infrastrukturi odvijaju onako kako je planirano”, rekao je Vesić gostujući na televiziji Prva.

Istakao je da je razvoj naše saobraćajne i transportne infrastrukture osnova za ubrzani ekonomski rast Srbije i da je najveći broj naših projekata upravo u infrastrukturi, ako se se izuzmu energetika i još neke oblasti.

“Zahvalan sam na šansi. Trudiću se da tu priliku opravdam i dam svoj maksimum kako bi svi projekti koje planiramo bili realizovani”, rekao je Vesić i dodao da samo ove godine treba da se završi 166 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, a do kraja 2026, odnosno do počeka EXPO-a 487 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica.

Vesić je, između ostalog, naveo da ove godine treba da bude završena kompletna brza saobraćajnica od Šapca do Loznice što je oko 54 kilometra, zatim 50 kilometara Moravskog koridora na deonici od Preljine do Adrana i od Koševa do Trstenika, kao i deo prema Vrnjačkoj banji.

“Treba da završimo najmanje 35 ili 37 kilometara Dunavskog koridora u okviru koga je 23 km do Požarevca a ostatak između Velikog Gradišta i Golupca, zatim 19 kilometara autoputa Sremska Rača-Kuzmin, kao i deo od Pakovraća do Požege koji treba da bude pušten za saobraćaj ove godine”, rekao je Vesić.

Osim toga, dodao je da će do 30. jula ove godine biti završeno 108 kilometara brze pruge od Novog Sada do Subotice koja će biti puštena u saobraćaj do kraja godine.

“Očekujem da ćemo već do kraja godine imati prve vozove koji će krenuti ovom prugom. Kupili smo pet kineskih brzih vozova koji polako dolaze. U Českoj će biti izvršena njihova homologacija na evropske standarde tako da će ti kineski vozovi koji budu vozili u Srbiji biti usaglašeni sa svim evropskim standradima”, rekao je Vesić.

Dodao je da će se između Beograda i Subotice putovati 80 minuta, između Beograda i Vrbasa 53 minuta, a od Beograda do Bačke Topole 64 minuta.

To će, istakao je, potpuno promeniti način života svim gradovima koji su na trasi ove brze pruge.

Vesic je istakao da se razvojem saobraćajne mreže olakšava industrijska aglomeracija, povećava mobilnost stanovništva i promoviše regionalna ekonomska integracija.

“To su stvari koje se trenutno dešavaju u Srbiji razvojem ovih saobraćajnica i pruga”, zaključio je Vesić.