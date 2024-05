'OPOZICIJA MESECIMA IZA NAS INTENZIVIRALA SVOJE DESTRUKTIVNO PONAŠANJE!' Đurđev: Ne mislim da su podeljeni na one koji su za bojkot i koji će izaći na izbore, mislim da su dobro raspooređeni

Ovakvo ponašanje opozicije u narodnoj skupštini Srbije moglo se očekivati. Oni su prosto u mesecima iza nas intenzivirali svoje destruktivno ponašanje. To je na određeni načini, ali samo najavno kulminiralo i tokom jučerašnjeg dana. Mislim da će oni sa takvim ponašanjem da nastave, smatra Aleksandar Đurđev, predsednik Srpke lige.

- Oni čekaju 2. jun, izbore u Beogradu i u drugim lokalnim samupravam širom Srbije, gde će po ustaljenom njihom običaju da prijavljaju neregularnosti i da pokušaju na način, kao i u prethodnim dešavanjima, prethodnim izborima, da na taj način prosto dođu na vlast mimo volje građane Srbije i bez izbora, jer su videli da u regularnom takmičenju i na izborima teško mogu da osvoje vlast.

SVU SNAGU I ENERGIJU USMERITI NA OČUVANJE DRŽAVE I NA ZAŠTITU NACIJE

Kako je rekao Đurđev za Informer TV u onim opštinama gde opozicija misli da mogu da pobede da će oni tamo i nastupiti na izborima.

- U drugim opštinama će proglasiti bojkot. Tako da ja uopšte ne tumačim da je opozicija podeljena na onu koja zagovara bojkot i na onu koja će da izađe na izbore, nego da je opozicija dobro raspoređena – istakao je Đurđev i objasnio da je raspoređena na onaj deo koji će da ide na izbore i da nakon izbora izaziva polemiku i krizu da izbori nisu bili regularni, kao i onaj drugi deo opozicije koji će bojkotom da insistira da su bili sve vreme u pravu.

- Tako da mislim da su veliki politički izazovi za naš narod i za našu državu u vreme koje je najmanje pogodno da uopšte budemo na tako ozbiljan način nejedinstveni, ali mislim da smo daleko od toga da pokažemo nacionalnu zrelost i državno jedinstvo u trenutku kada nam je ono najpotrebnije. Tako da ja ovim putom želim da pošaljem poruku svim akterima na političkoj sceni, kako i vlasti, tako i opoziciji, da je državno važnije od partijskog i da u ovom trenutku moramo sve snage i energiju, koliko imamo dobrovolju prema državi i prema našim naciji, da usmerimo na očuvanje države i na zaštitu nacije, jer samo na taj način može da se i odvija demokratija, jer svaki drugi način je anarhija – istakao je Đurđev.

Đurđev je na pitanje da prokomentariše njihove izjave koje zvuče kao da su protiv nacionalnih interesa, rekao da se jedan deo tako i ponaša.

- Deo opozicije, bar verbalno i izjavama, su izraziti nacionalisti, ali mislim da ni jedini i drugi nisu iskreni. Ni jedini i drugi čini mi se da nisu ni svestni trenutka u kojem se nalazi Srbija, nisu prosto na tom nivou da mogu da shvate i da zaključe koliki su problemi nad našom državom i nacijom, i prosto mi u toj meri su mi nekako nedozreli, i mislim da građani Srbije su daleko politički zreliji, politički pismeniji, da mogu da razluče ko je tu ozbiljan, ko je neozbiljan, ko je dobronameran, a ko je nedobronamerana, a postoje i oni koji su plaćeni od raznih centara, koji će da rade protiv naše države – kazao je Đurđev.

SJAJNA JE STVAR ŠTO JE VELIKI BROJ ŽENA U VLADI

Đurđev je ocenio da je sjajna stvar što je veliki broj žena među ministrima u novoj Vladi Srbije. Prema njegovom mišljenju to pokazuje više važnih pokazatelja, a da je jedna od njih svakako da žene u Srbiji žele da učestvuju u političkomu životu.

- Žele da preuzmu odgovornost za upravljenje državnim poslovima, da nemaju strah od toga i to pokazuje činjenicu da žene u Srbiji nisu diskriminisane, naprotiv, mi smo imali priliku da žena bude premijer u više mandata. Eto, sad u ovom mandatu ćemo imati veliki broj ministrki. Meni je žao što iz prošlog mandata ministrka koja je bila zadušena za resurs zdravstva nije i u novom mandatu. Mislim da je ona radila zaista odlično svoj posao, da je pomerila granice u pozitivnom svetu i da je pokazala da ljudi koji su u teoretsko-stručnom, na najviše mogućen svetskom nivou, da mogu u praktičnom političkom smislu da se uspešno bave politiku – kazao je Đurđev i dodao da se država Srbija na Grujičić može osloniti u svemu, kao i da je ona istinski patriota koji će moći da doprinese na svaki mogući način ne samo svojom strukom i ekspertizom, već i politički.

Đurđev se osvrnuo i na birokratiju u Briselu, kao i da će Srbija u narednim mesecima imati sve više izazova Ii ne baš prijateljske tonove, kao i da je tu najmanja krivica Srbije.

- Postoji određena vrsta njihove nemoći da se bave svojim osnovnim suštinskim problemima i nemoći da mogu da upravljaju krizom koja je na teritoriji Ukrajine i onda prosto moraju da pronađu adresu na koju mogu da iskale svo svoje neko nezadovoljstvo. U ovom slučaju to je Republika Srbija i oni će na svaki mogući način pokušati upravo, usled svoje nemoći, da demonstriraju svoju moć nad nama. Pre svega, zbog toga nama je neophodno nacionalno jedinstvo. Potrebno je da se prestane sa tužakanjem određenog dela opozicije da idu u Brisel i tamo ogovaraju sopstvenu državu i naše rukovodstvo. To je zaisto infantilno politički nedozrelo i nedopustivo – rekao je Đurđev i izrazio mišljenje da će u narednu mandatu diplomatske aktivnosti Republike Srbije biti drastično intezivnije, a to smatra da je neophodno.

Đurđev smatra da se naša diplomatija mora modernizovati, kao i da moramo pronaći diplomatske mehanizme da se izađe iz ovog, kako je rekao, nekog začaranog kruga naših diplomatskih problema sa kojima se suočavamo.

Predsednik Srpske lige je kazao da veruje da će se novi ministar Marko Đurić truditi, kao i da je mlad, ali da je do sada uspešno obavljao svoj posao.

- Radio je izuzetno odgovoran posao, vezeno i za diplomatsko predstavništvo u Vašingtonu, kao i pre toga u Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Setimo se samo kako su ga štiptarski teroristi maltretirali pred kamerama i fizički ga ugrožavali. Verujem da će njegove ambicije, upravo u ovom pravcu u kome sam ja komentaresao, biti izražene, da će se on truditi da od neprijatelja napravi neutralne, od neutralnih da napravi prijatelja, postojeće prijatelje da ih učrstimo u tom prijateljistvu. To je zadatak diplomatije i ukoliko to ne radimo, onda je na ovom ispitu ocena manja – istakao je Đurđev.

SI ĐINPING POSLAĆE SNAŽNU PORUKU!

Đurđev se osvrnuo i na predstojeću posetu predsednika Kine Si Đinpinga Srbiji, za kojeg veruje da će sigurno poslati snažne i važne poruke, ne samo kada je diplomatija u pitanju, nego i kada je razvoj srpske privrede, industrije, kad je u pitanju projekat Ekspo…

- Mislim da će Kina na najbolji, na najkvalitetniji, na najsvrshodniji način pomoći Republici Srbiji da ona ostvori što bolje rezultate i da se pokaže primer da je savezništvo sa Kinom, državi donosi samo dobrobit i da će to biti prosto ogledalo i za druge države, ukoliko budu odlučile da sa Kinom grade odnose, kao što ih gradi Republika Srbija – rekao je Đurđev.

Snažna poruka koju će da pošalje predsednik Kine, prema mišljenju Đurđeva, uticaće na sve države, jer je Kina jedan od 2,3 najaće sile na svetu.

- Tamo gde se pojavi kineski predsednik, sve oči svih najvažnijih država su uperene na njega i poruke koje će on da pošalje će na najozbiljniji mogući način da shvate sve velike sile, i Evropska unje, i SAD i sve druge ostale sile. Kao i naše okruženje, kao i taj bolesno ambiciozni Aljbin Kurti, mislim da će i na njega to imati uticaj. Sad, da li će on spustiti loptu ili će zaoštriti odnose, to zavisi od više faktora, ali mislim da je kod njega lično najvažniji taj zdravsteni faktor – rekao je Đurđev.

Đurđev je stava da je dovođenje srpskih žrtava i svedoka u Ujedinjene nacije u priličnoj meri pozitivno uticalo.

- To je jedan od pozitivnih primera na kojima srpska diplomatija treba da radi. I onda se postavlja pitanje zašto prethodnih godina to nije rađeno, zato što vidimo da taj potez je urodio plodom. Mislim da će na tom glasanju Srbija da iznenadi koliku će podršku dobiti. To će biti teška bitka, iscrpljujuća bitka. Pre svega što i sama ta tema je za Srbiju, za srpski narod iscrpljujuća. Za Republiku Srpsku je ona jedna od ključnih tema. Jer setimo se samo pokojnog predstavnika Ruske Federacije koji je svojim vetom zabranio izglasavanje rezolucije da je srpski narod genocidan narod i prosto ta omča o vratu našeg naroda ninakakav način ne sme da se desi. Verujem da će i Izrael tu biti saveznik, upravo kad je ta tema u pitanju, i generalno ceo jevrejski svet – rekao je Đurđev.