Vaskršnji intervju sa Ivicom Dačićem: Glavni zadatak MUP-a je da se obezbedi sigurnost i bezbednost za sve građane i da se vodi borba protiv kriminala

O novoj funkciji u vladi Srbije u specijalnom izdanju Novog jutra kod Jovane Jeremić govorio je političar Ivica Dačić.

Ivicu Dačića u duhu dobrih domaćina dočekali su Jovana Jeremić i njen emotivni partner Dragan.

Na pitanje da li je očekivao funkciju koju je dobio Ivica Dačić, potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova rekao je da je do sada bio na različitim funkcijama i da je njegova politička karijera vezana za Skupštinu i da je 30 godina neprekidno član Skupštiine.

Komentarišući aktuelnu situaciju sa Savetom Evrope i rezoluciju o Srebrenici Dačić je rekao da je zvao mnoge zmelje kako bi ih ubeđivo da ne glasaju za donošenje rezolucije i odluke za prijem tzv. Kosova u Savet Evrope.

Kako je rekao u pitanju su dvostruki standardi jer Kosovo nije priznata evropska država od svih država.

Kako je rekao njih cilj da tzv. Kosovo ne dobije dovoljan broj glasova za prijem.

- Kosovo nije ispunilo sve zahteve naročito oko formiranja ZSO i kaže i da su neke države cinično rekle da Kurti pošalje nacrt statuta ustavnom sudu, a sad neće on ni to već hoće da izvrši konsultacije sa predstavnicim srpskih optina oko statuta. A ko su ti predstavnici srpskih opština trenutno su Albanci. Ja mislim da tu neće doći do kompromisa i da u su neke evropske zemlje ljute zbog toga - rekao je Dačić.

Dačić je rekao da je MUP-u potpuno drugačiji sistem u odnosu na sve drugo što postoji u vladi.

- U današnje vreme tu su i vanredne situacije, izdavanje dokumentata, rad sa građanima, žandarmerija, SAJ, saobraćajna policija i milion tema, glavni zadatak je da se obezbedi sigurnost i bezbednost za sve građane i da se vodi borba protiv kriminala i da policija bude poštovana da narod ceni šta oni rade - rakao je Dačić.

Kaže da mu je cilj da MUP bude najbolje ministarstvo, kao što je to i nekada bilo.

Komentarišući pritiske koje naša država ima zbog ne uvođenja sankcija Rusiji Dačić je rekao da su Kina i Rusija naši strateški partneri.

Razgovor sa Dačićem i ostalim gostima u Vili Jovana protekao je u domaćinskoj atmosferi uz jelo i piće, a domaćini su za goste pripremili pečenje u čiji kvalitet je ministar Dačić morao i lično da se uveri.

Ministar je pohvalio pečenje i Jovaninog emotivnog partnera Dragana koji je bio zadužen za njegovo spremanje.