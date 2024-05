Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, čestitao je građanima Srbije izbor nove Vlade i istakao da je novi premijer Vučević pravo rešenje za izazove koje predstoje pred Republikom Srbijom u narednom periodu.

- Ja sagledavam novu Vladu kao Vladu diskontinuteta od predhodne vlade, sem tog detalja da se zakon o Vladi nije menjao, da je broj ministarstva, struktura ministarstva ostala identična kao predhodna vlada. Praktično, novi premijer je sastavio potpuno nov kabinet. Mislim da je mali broj ministara zadržalo resore koje su vodili u predhodnom mandatu. Imamo to da se u dva resora vraćaju ministri koji su ranije vodili te resore - rekao je Đurđev za TV Prva i dodao da misli na resor unutrašnjih poslova, gde se vratio Dačić koji je ranije bio ministar u tom resoru i resor odbrane koji je ranije vodio ministar Gašić.

Nova Vlada je prosrpska vlada

- Ono što je po mom pitanju najviše skrenulo pažnju i domaće i međunarodne javnosti jeste to da su u samoj Vladi dva člana na listi sankcija SAD-a. Mnogi bi rekli da je nova Vlada antiamerička vlada, ali ja mislim da je ona pre svega prosrpska Vlada, da se snažno opredelilo ka srpskomu interesu i to može da se očituje kroz prve poteze premijera Vučevića. Prva njegova zvanična poseta bila je poseta patrijarhu Srpske pravoslavne crkve gospodinu Porfiriju i to je jasan pokazatelj u kojem pravcu će se kretati srpska Vlada. Da, to je da će to biti snažan oslonac na srpski identitet, srpsko jedinstvo bez obzira da li samo posmatramo Srbiju, nego pre svega mislim šire i Republiku Srpsku i Srbiju, Crnu Goru, region i diasporu - kazao je Đurđev i dodao:

- Mislim da će upravo premijer Vućević na tome insistirati, da će raditi. Tu vidimo da je jedan diskontinuitet od predhodnog premjera gospođe Brnabić koja sa Srpskom pravoslavnom crkvom nije imala nikakve kontakte, nije praktično tome pridavala neki veći značaj, a mislim da je to upravo prednost ove nove Vlade koju će predvoditi ministar Vućević.

Ne smemo se opuštati

Đurev je na pitanje da bi, prema nekim nezvaničnim izjavama, Nemačka i Francuska mogle da odlože glasanje o prijemu takozvanog Kosova u Savet Evrope, rekao da bez obzira na izjave koje možemo da čitamo ovih dana da se ne treba opuštati i ne treba to relaksirano posmatrati.

- Suviše je veliki ulog da bi država Srbija se samo opredelila u odnosu na te neke medijske natpise koje određuju na koji način bi mogli možda da odreaguju i Francuska i Nemačka. Treba poći od najgoreg mogućnih scenarija, a onda ukoliko oni glasaju protiv to bi bilo fantastično. Međutim, neophodno je da naša diplomatija uloži maksimalni trud - ističe Đurđev i dodao da smo videli da čak i neke prijateljske države, kao što je Grčka, nisu glasale na prijateljski način.

- Mislim da je tu neophodno podvući neku crtu, neku liniju i videti koji su to propusti u našoj diplomatiji, koji su doveli do toga, a koji će neka poboljšanja dovesti do toga da neke diplomatske države koje nisu prijateljski glasale na međunarodnim forumima, a tu mislim i na Nemačku i na Francusku, kako bi mogli eventualno da budu uzdržane, ili ukoliko Bog da da budu i pozitivne po ishodima glasanja za Republiku Srbiju. Mislim da će sa novim ministrom u resoru spoljnih poslova, da se naše ministarstvo, taj resor, malo više intenzivira radu njemu, da će prosto postati dinamičniji i da očekujemo niz nekih novih diplomatskih pobeda koje je Srbija u poslednih 10 godina imala, ali se nekada desi da određenim diplomatskim predstavništvima, naše osoblje zadrema i neki izazovi promaknu i pojentiraju Albanci umesto nas - rekao je Đurđev.

Preveliko iskustvo samo mi smetalo Đuriću, ovo mu biti prednost

Kako je rekao Đurđev, pozitivna je stvar što je ministar Đurić prethodnih nekoliko godina boravio u SAD i tamo stekao brojne kontakte i zanimljiva iskustva, ali da je on, pre svega, mlad čovek i da njegova iskustva nisu ogromna, i mišljenja je da mu je to u ovom slučaju zaista velika prednost.

- Mislim da iskustvo bi mu samo smetalo, jer vidimo ove iskusnije diplomate, da oni gledaju sve, da ne rade svoj posao, da im mandati prođu bez nekih trzavica. Mislim da je, upravo kad je srpska diplomatija u pitanju, da bi možda ulogu veću trebalo da imaju manje iskusni ljudi, ali ljudi koji su prave patriote, koji su borci, koji će se boriti, koji će napadati, koji će biti ofanzivni, a neće mu svemu tome smetati iskustvo i hvatanje krvina - kazao je Đurđev.

Dok je Kurti na vlasti u Prištini Zajednica srpskih opština neće biti formirana

Predsednik Srpske lige je uveren da dok Aljbin Kurti na vlasti u Prištini da se Zajednica srpskih opština neće formirati i da je to svima jasno.

- Kurti nije politička ličnost koja je marioneta bilo koje strane. On vešto balansira između tih velikih zapadnih sila i koristi svakoga. Do sada vidimo da mu je to polazilo za rukom. Da li će se to promeniti videćemo i da li će on pokrenuti taj odlučujući ofanzivni i neprijateljski korak prema Srbima na severu KiM, kojim bi primorao Srbiju da interveniše dole sa svojim sistemima sile. To ćemo takođe da vidimo i mislim da dugo nećemo ni da čekamo - rekao je Đurđev i dodao:

- Ali najvažniji faktor zbog čega se razmišlja da li će da glasaju ili ne glasaju, je ono što se najavilo iz same Srbije da ukoliko se to desi i oni izglasaju prijem Kosova u Savet Evrope da će Srbija da napusti taj forum i mislim d aje to taj najbolji potez koji je naša država mogla da najavi. Verujem da i Nemačka i Francuska ozbiljno shvataju tu poruku državnog rukovodstva Srbije i da bi daleko veća šteta bila da stara evropska država kakva jeste Srbija napusti taj međunarodni forum, nego u taj forum primati jednu kvazi državu, terorističku tvorevinu, koja i pored dvadeset i više godina međunarodnog tutorstva nema kapacitet da ima elementarne prerogative države.

Srbiji je potreban veliki broj saveznika

Đurđev napominje da su ove stvari povezane i sa rezolucijom o Srebrenici i da je to jedan sistem pritisaka na Republiku Srbiju, na srpski narod i Republiku Srpsku.

- Mislim da će Srbiji biti potreban zaista veliki broj saveznika da iz svih ovih iskušenja i izazova izađemo kao pobednici. To nam je kamen o vratu koji je neophodno jednom za svagda skinuti i toga se otarasiti. Po logici stvari u tome ima najviše interesa da nam pomogne Izrael i generalno Jevrejski narod. Ukoliko se ovako politikansko veštački stvorena tema lažnog sporazma, kojeg sponzori Bošnjaka to forsiraju, onda se postavlja pitanje i da se revitalizuje i pravi genocid koji je doživeo Jevrejski narod u Drugom svetskom ratu - kazao je Đurđev.