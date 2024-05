Sve je primetniji porast značaja Srbije u borbi protiv destruktivnih globalističkih ideja. Konzervativne snage, koje su u porastu nakon svakog izbornog ciklusa, sa kojima delimo fundamentalne vrednosti, uviđaju značaj Srbije, oni je vide kao deo Evrope suverenih i ravnopravnih naroda koja ne želi da se utopi u levo-liberalnu močvaru, izjavio je poslanik i predsednik Srpkse lige Aleksandar Đurđev.

- Proces naših evropskih integracija, nikako ne napreduje. Svakom iole razumnom građaninu je jasno da od našeg članstva u Evropskoj Uniji neće biti ništa u dogledno vreme, a možda i nikad. Dodatno zabrinjava to što evropski put zahteva odricanje od sebe, od suverenosti, granica, saveznika i naših fundamentalnih vrednosti. Iz tog razloga, Srbija mora da bude proaktivna, i da pronađe nove modalitete u čijim okvirima bi mogla da ostvari svoj napredak, ali i da zadrži sebe – istakao je Đurđev.

- Srbija treba da razmišlja u pravcu inicijativa kakvu je nedavno ponudio predsednik Mađarske Viktor Orban, ideju o mogućoj saradnji između suverenih evropskih država. Svakako treba iskoristiti srpsko-mađarske odnose koje su na svom istorijskom maksimumu, kao i sličnu viziju koju dele Aleksandar Vučić i Viktor Orban, koja se najbolje ogleda na primeru njihove politike suverenosti koju vode oba državnika. Stoga, pozdravljam ideju o saradnji suverenih država poput Mađarske, Srbije, Slovačke i Austrije – napomenuo je Đurđev.

- Neophodno je zauzeti realna stav po pitanju EU integracija, jasno je da pripadnost jednoj takvoj organizaciji ne garantuje visok životni standard, on isključivo zavisi od sposobnosti državnog rukovodstva i marljivosti njenih građana. Pored toga, svaka blokovska pripadnost dosta sužava manevarski prostor, i to je Orban dobro primetio, međutim Srbija već duže vreme vodi balansiranu politiku i zato pripadnost savezu država koje štite svoj suverenitet predstavlja odličan okvir za razvoj Srbije. Savez suverenih država bi bio odličan ambijent za ostvarivanje boljitka svih građane Srbije, i što je najbitnije, pripadnost takvom savezu ne bi podrazumevala to da se Srbija odrekne od sebe sama, dakle ni uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji, ni odricanje od Kosova i Metohije ne bi bili uslov za članstvo u tom savezu – konstatovao je Đurđev.

Đurđev je konstatovao „poljsko ekonomsko čudo“ koje je zavredilo veliku pažnju javnosti: „Za svega dve decenije, Poljska, inače energetski deficitarna i poljoprivredna zemlja, je postala najveća privreda u Evropskoj uniji. Ukoliko bi se zadržala postojeća stopa privrednog rasta, Poljska bi od sredine iduće decenije mogla da postane četvrta najveća ekonomija EU čime bi prestigla Španiju. Poljska nije izolovan primer - treba konstatovati kako sve postsovjetske članice EU rastu bržim tempom. Prema prognozama MMF-a, ukoliko bi se nastavio dinamičan rast ovih država, Slovenija, Poljska i Litvanija bi mogle da sustignu Italiju po BDP-u po glavi stanovnika, a po ulasku ovih zemalja u Eu 2004. godine ovaj jaz je bio dvostruk. Naravno, još neke zemlje EU su postigle nagli rast, Malta, Luksemburg, Irska, tzv. stare evropske članice, su za razliku od pomenutih postsovjetskih zemalja nagli rast ostvarile kao „praonice“ evropskog kapitala. Ove prognoze predstavljaju važan, a možda i presudan razlog zbog kog treba razvijati saradnju sa mitelevropskim zemljama Evropske unije.“

- Mi delimo dosta toga sa mitelevropskim državma, blizak nam je odnos prema otadžbini, prema granici, delimo istu ljubav prema slobodi, ljubomorno čuvamo svoj identitet, ne volimo da nam se naređuje, pogotovo ne sa strane, od naroda otuđene briselske birokratije. Krajnje je vreme da se formira jedna vrsta konzervativne alijanse u srcu Evrope – zaključio je Đurđev.